Bellavista Relax Giulianova: L’abruzzo batte tutti per la cucina e ospitalità

La cucina abruzzese è una delle tradizioni culinarie più apprezzate della penisola. Offre una vastissima varietà di piatti, in cui trovano spazio ingredienti di origine sia pastorale che marinara. La morfologia della regione ne ha favorito un lungo isolamento e ciò ha permesso alle sue ricette di sviluppare e mantenere delle caratteristiche originali ed esclusive. Ma per capire dove passare le vacanza in abruzzo prima vediamo come si stanno preparando gli alberghi per garantire un soggiorno piacevole ma nel rispetto delle norme che prevedono il distanziamento sociale e la garanzia di sicurezza? siamo stati a visitare il Bellavista Relax Giulianova, che ha riaperto lunedì 1 giugno.

Quindi il Bellavista Relax torno operativo Dal 1° giugno Al vertice dell’eleganza e della qualità sulla Costiera Abruzzese a Giulianova abbiamo trovato Bellavista Relax. Un pezzetto di paradiso che ha rimediato 5 stelle con eccellenti recensioni su TripAdvisor, una struttura che punta all’innovazione e originalità, una di quelle strutture che meriterebbero di vincere il Travelers’ Choice Hotel Awards 2019, o meglio l’Oscar degli alberghi: Migliori struttura di lusso della zona, Migliori tariffe, Migliore in piccole dimensioni, Miglior servizio, Migliore struttura romantica, Migliore colazione, Migliore vista sul Mare.

Imponente e lussuoso, Bellavista Relax non passa certo inosservato con suite che si affaccia sul mare con una veduta suggestiva e unica nel suo genere tra lusso e comfort si adagia nella tranquillità con camere all’insegna dello chic ed un ristorante annesso che vanta una grande tradizione abruzzese. Un sogno che non possiamo permetterci? Forse, invece, possiamo goderne senza spendere molto, per il bellavista relax oggi la parola d’ordine è accessibilità una buona tariffa tra rapporto qualità/prezzo. Perfetto per un viaggio ma anche una notte romantica indimenticabile.

Sito nel cuore dell’antico paese di Giulianova alta al Bellavista Relax regna l’ospitalità, punto di riferimento per chi cerca lusso e privacy, nell’atmosfera intima ed un design che varia tra l’avanguardia e alta tecnologia, da non perdere l’esperienza straordinaria in una delle tante suite in uno stile impeccabile. Con ingresso indipendente. La bellavista è una vera oasi di tranquillità nel centro storico di Giulianova, in un’atmosfera calda all’insegna del servizio personalizzato.