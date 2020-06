Spread the love











Grazie all Arch Andrea Rocchi si sono creati una seri di concetti diversi a seconda delle dimensioni degli spazio cosi come si sono realizzati due diversi concetti nel caso di un ristorante Fine Dining oppure un concetto molto più simile ad un coffee shop con ristorazione italiana più easy adatto ad i giovani che vogliono spendere del tempo usando WiFi senza dover spendere molto e potendo restare a lungo usando il proprio computer. Altri concetti sono prossimi ad arrivare pensando ad altre location sempre in franchising e più esattamente all’interno degli Hotels, oppure Resort, oppure internamente ai Casinò e per finire sulle Navi da Crociera.

Chiunque fosse interessato a maggiori informazione , può inviare una email a info@trufflebar.com oppure robertougolini@me.com

Concetto realizzato a Bangkok al 39 piano del grattacielo più prestigioso in centro città http://www.trufflebar.com con un concetto di Fine Dining meglio realizzabile all’interno di Hotels 5 stelle

https://www.luxurysocietyasia.com/urbani-truffle/

https://bk.asia-city.com/restaurants/bangkok-restaurant-reviews/urbani-truffle-bar-restaurant

https://www.thailandtatler.com/dining/high-on-tartufo

https://www.bkkmenu.com/eat/we-recommend/urbani.html

https://www.10best.com/destinations/thailand/bangkok/sathorn/restaurants/urbani/