Roberto Rinaldini “Il Maestro” apre all’interno dell Aeroporto di Milano Linate-campione del mondo di gelateria, ora con i MacaRal per il Trufflebar.com

‘Creatore di sogni’, ‘enfant prodige della pasticceria italiana’, ‘stilista del dolce’. Sono alcuni dei lusinghieri appellativi che gli sono stati attribuiti, giustificati da una fulminea carriera costruita su una formazione disciplinata e rigorosa, sempre sorretta dalle ali di una creatività innata. Pasticcere, maestro Ampi – la prestigiosa Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani -, fondatore di Rinaldini Pastry .

Alfiere della qualità e dell’eccellenza della pasticceria artigianale italiana, in pochi anni ha saputo creare uno stile assolutamente originale, moderno ed elegante, che si distingue per le frequenti ‘incursioni’ nel fascinoso mondo della moda. Un mondo che ama da sempre e a cui ha saputo ‘rubare’ la cura del dettaglio e la ricerca della perfezione stilistica. Ogni suo dolce è concepito come un’opera a sé, un capolavoro sartoriale alla cui base resta però, sempre e comunque, la ricerca caparbia di una qualità a 360 gradi: dalla selezione delle materie prime alle tecniche di lavorazione, fino alla scelta del packaging e degli ambienti di vendita.

Note biografiche

Dopo la scuola alberghiera, entra nelle migliori cucine degli alberghi della riviera romagnola; il ‘colpo di fulmine’ per l’arte dolciaria arriva guardando le immagini di un campionato del mondo di pasticceria su una nota rivista di settore.

1996 Vice campione d’Italia di pasticceria Juniores

1998 Primo premio ‘degustazione’ al Campionato del mondo Uipcg (Union Internationale de la Pâtisserie, Confiserie et Glacerie) con il suo dolce-simbolo, la Venere Nera

1998 Campione d’Italia pasticceria Juniores

2004 Entra a far parte della prestigiosa Ampi-Accademia Maestri Pasticceri Italiani, di cui è il membro più giovane. Premio per il miglior mignon al Simposio Ampi

2005 Premio per la miglior pièce artistica al Simposio Ampi

Premio per il migl ior dessert al Campionato mondiale di pasticceria a squadre WPTC (World Pastry Team Championship) di Phoenix

2005 Premio come miglior pasticceria d’Italia dell’anno assegnato dalla rivista BarGiornale

Premio come miglior pasticceria per l’innovazione attribuito dalla testata Gambero Rosso

Eurochocolate Award come miglior artigiano d’Italia per il cioccolato

2006 Campione del mondo di gelateria

2007 Protagonista di ‘Ururun’, acclamato reality show giapponese con oltre 12 milioni di telespettatori.

2008 Campione del mondo di gelateria per la seconda volta, stavolta come allenatore della squadra vincitrice. Capitano della squadra italiana al Campionato mondiale di pasticceria a squadre WPTC (World Pastry Team Championship) di Nashville. Protagonista, a Tokyo, del seguito del reality show ‘Ururun’ con un record di ascolti di 21 milioni di telespettatori.

2010 Ideatore e presidente della Juniores Pastry World Cup, primo e unico Campionato mondiale a squadre per giovani pasticceri under 23

2011 Esce il suo libro ‘Cake à Porter’, edito da Reed Gourmet, interamente dedicato al cake design. Apre un nuovo Corner shop a Milano, al settimo piano de La Rinascente (Hall Food)

2012 Ideatore di The Pastry Queen, primo campionato mondiale di pasticceria femminile. Il 6 dicembre 2012 apre un nuovo Rinaldini shop a Lonato del Garda nel centro commerciale “Il Leone”. 2013 Organizzatore e presidente della seconda edizione della Juniores Pastry World Cup. Partecipazione alla puntata televisiva speciale del ‘Food Fight Club’ di Jamie Oliver, il più importante chef inglese: una sfida entusiasmante a colpi di dessert girata a Ravello, nella costiera Amalfitana

2014 Si svolge a Rimini, la seconda edizione di The Pastry Queen e la prima di The Star of Chocolate di cui Roberto è sempre ideatore.

Apre il suo primo negozio a Tokyo nel prestigioso quartiere Ginza, il nuovissimo Shop nel cuore di Firenze e e 2 nuovi corner nel Centro commerciale “Romagna Center”.

Marzo 2014, inventa Junior Pastry Chef “piccoli pasticceri crescono” un format dedicato ai bambini tra i 6 ai 12 anni, una vera e propria scuola di pasticceria a misura di bimbo. Crea la nuova Linea Rinaldini For Kids una nuova simpatica collezione per piccini e non solo.

Roberto Rinaldini, viene eletto PASTICCERE DELL’ANNO durante il XX Simposio AMPI

Accademia Maestri Pasticcieri Italiani e a settembre entra a far parte dei Relais Dessert, la prestigiosa Associazione Francese che riunisce l’élite mondiale dell’alta pasticceria e cioccolateria.

Dicembre 2014: esce l’esclusiva Linea Rinaldini Gluten Free, il senza glutine per tutti, dedicata ai celiaci. Febbraio 2015: apre la sua nona Boutique a Pesaro. Luglio 2015: apre la sua decima Boutique a Cesenatico.

Febbraio 2016: Vince in Francia il Mondial des Arts Sucrés a Parigi capitanando la squadra italiana.

È giudice nel Talent di RAI2 in prima serata dedicato alla Pasticceria

“IL PIU GRANDE PASTICCERE”.

È ideatore, organizzatore e consulente per il SIGEP di Rimini

Salone internazionale della Gelateria, Pasticceria e panificazioni Artigianali e Caffè

dei seguenti concorsi dei quali è anche presidente:

Juniores Pastry World Cup Campionato mondiale per giovani pasticceri under 23

The Pastry Queen, Campionato mondiale di pasticceria femminile

The Star of Sugar Campionato internazionale dell’arte dello zucchero

The Star of Chocolate Concorso internazionale di Cioccolateria.

Gennaio 2018: Nasce Rinaldini Pastry SpA. Roberto Rinaldini punta con decisione alla conquista del mercato internazionale che passa attraverso il sodalizio con Micaela Dionigi, imprenditrice riminese.

Aprile 2018: Apre a Milano, in via Santa Margherita a due passi dal Teatro La Scala, il concept store.

Giugno 2018: Rinaldini apre a Roma in stazione Termini sulla Terrazza Termini.

Novembre 2018: Nasce “CASA RINALDINI”, 3500 mq destinati alla produzione dove nasceranno nel rispetto della tradizione e dell’artigianalità tutte le creazioni del maestro.