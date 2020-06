Dove siamo arrivati? il mondo e il punto di inizio nel 1971 inizio di una visione del mondo diversa Corrado Giacomazzi

Corrado Giacomazzi scrivere sul prima che si facessero strada nei salotti di tutto il mondo, i computer erano appannaggio di università, istituti di ricerca e sedi aziendali. Dopotutto, i mainframe intermittenti e ingombranti degli anni ’60 potrebbero facilmente riempire una stanza tutta per loro.

L’invenzione del microprocessore – Intel 4004 fu la prima ad essere commercialmente disponibile nel 1971 – cambiò tutto questo. I produttori sono stati finalmente in grado di produrre macchine abbastanza piccole da adattarsi alle case dei clienti.

Tuttavia, la domanda era: le aziende potrebbero convincere le persone a volerne davvero uno lì?

















Apple Macintosh originale, rilasciato nel 1984. Scorri la galleria per vedere altre immagini del suo libro. Credito: John Short La storia di come i computer si sono infiltrati nelle nostre case non è di tecnologia, ma di marketing e design, secondo lo scrittore e giornalista Alex Wiltshire, il cui nuovo libro “Home Computers: 100 icone che hanno definito una generazione digitale”, racconta i primi anni del settore la storia attraverso i suoi modelli più influenti.

Tetris: il “gioco mentale” sovietico che ha conquistato il mondo

“La tecnologia era già in atto”, ha detto in un’intervista telefonica. “Ma l’importante era l’idea di metterlo in una forma che potesse essere acquistata e utilizzata facilmente.”

I primissimi modelli nel libro del Wiltshire erano rivolti a appassionati e addetti ai lavori del settore. Questi cosiddetti computer “kit” eseguivano solo funzioni di base, come l’aritmetica binaria, e il loro fascino risiedeva nell’aggiunta di nuovi componenti o nella modifica dell’hardware. In altre parole, erano tutte funzioni e nessuna forma – “computer per il bene dei computer”, come diceva l’autore.

Il libro del Wiltshire presenta molti dei più importanti computer dell’epoca, realizzati in modo seducente dal fotografo John Short. Nella foto qui è un esempio di un primo modello “kit”, il Minivac 601 è stato utilizzato principalmente dalle aziende per familiarizzare i dipendenti con i computer. Credito: John Short

Ma l’arrivo di macchine facili da usare come Commodore PET 2001 e Apple II nel 1977 segnò una svolta.

“Ci fu un grande cambiamento nell’idea di: ‘E se questi computer fossero confezionati, presentati e progettati in una forma che chiunque potesse usare?’ – che non avrebbero richiesto alle persone di imparare i linguaggi di saldatura o di computer o di dedicare diverse stanze delle loro case “, ha detto Wiltshire.

“E se ci fossero questi oggetti che le persone potrebbero comprare dallo scaffale e semplicemente collegare ai loro televisori?

“Quello è stato il momento in cui è nata l’idea di un” computer di casa “, ed è stato assolutamente da progettare”.

Una grande sfida era per i computer “non essere spaventosi”, ha detto Wiltshire. “Qualsiasi cosa possano fare per dire: ‘Ehi, potrei essere a casa tua, non sono invadente e non ho intenzione di prendere il controllo.'”

In effetti, mentre alcuni dei primi modelli si vantavano della loro potenza di elaborazione – con nomi come Intertec Superbrain, nella foto in alto, per esempio – altri erano commercializzati in modi del tutto più accoglienti.

Genio, Ghianda, Acquario, Arcobaleno, Albicocca e Alice sono solo alcuni dei nomi attraenti che compaiono nel libro del Wiltshire, che è stato costruito attorno alla collezione del Centre for Computing History del Regno Unito (dando alla sua selezione un’inclinazione leggermente britannica).

Il “portatile” Philips P2000C pesava 15 chilogrammi ed era dotato di un monitor da 9 pollici con schermo verde. Credito: John Short

Questa messaggistica è stata spesso rafforzata da tastiere colorate e involucri arrotondati e discreti nei toni del beige e del grigio. Eppure, nei primi tempi del settore, c’era poco accordo su come dovrebbe essere un computer.

Il carattere tipografico rivoluzionario è passato inosservato

La tastiera QWERTY, ancora oggi uno standard, è stata ampiamente adottata sin dall’inizio. Ma tutto il resto era pronto per la sperimentazione. Alcuni computer avevano piccoli monitor integrati, mentre altri erano collegati alla TV. Lo spazio di archiviazione appariva sul lato, sotto o completamente separato su dischi esterni. La MZ-80K di Sharp aveva una mini unità a cassetta, mentre l’ICL Merlin Tonto presentava persino un ricevitore telefonico.

Tuttavia, tutti erano uniti da un focus sulla semplicità e le dimensioni. Prendi Osborne 1, un primo computer portatile destinato al pubblico aziendale. Potrebbe aver pesato 11 chilogrammi, ma come proclamato da una pubblicità del 1981 , potrebbe contenere “l’equivalente di 1.600 pagine dattiloscritte su dischetti floppy” – molto più della tradizionale valigetta di dimensioni paragonate.

Un’industria in subbuglio

L’apparente semplicità di questi primi computer domestici era comunque un’illusione.

Le interfacce dei computer erano ancora tutt’altro che intuitive e di solito richiedevano agli utenti di immettere righe di codice e comandi di testo per aprire e gestire i programmi.

Wiltshire ha affermato che l’industria “non ha quasi alcuna relazione con il più ampio mondo del design” e che le scelte progettuali sono state “fatte dalla direzione e dal marketing”.

“Gran parte dell’eleganza delle macchine così come sono apparse sulla scatola è stata un po ‘uno stratagemma”, ha aggiunto, “perché avresti ancora dei fili finali nel monitor e nell’unità disco.”

Rara per l’epoca, la C / WP Cortex era disponibile in una varietà di colori. Credito: John Short

I costi potrebbero anche essere ingannevoli. Componenti aggiuntivi, dischi e hardware esterno spesso portavano di fatto prezzi al di sopra di quelli pubblicizzati. E il prezzo era, secondo Wiltshire, la principale forza trainante nella progettazione delle prime macchine – comprensibilmente, dato che gli anni ’80 si dimostrarono economicamente volatili per le aziende di computer. “Le aziende andavano e venivano”, ha detto l’autore. “È stata una corsa all’oro.”

L’intelligenza artificiale può produrre immagini, ma può creare arte per se stessa?

Osborne dichiarò bancarotta due anni dopo il lancio del suo summenzionato computer portatile delle dimensioni di una valigetta, con altri grandi giocatori come Spectravideo e Oric che crollarono anche nelle guerre dei prezzi del decennio. Il settore è stato anche rovinato dalla mancanza di standardizzazione, che ha reso incredibilmente laborioso lo sviluppo di software e giochi compatibili su più piattaforme.

Gli sviluppatori dovrebbero convertire scrupolosamente le loro creazioni nelle specifiche di ogni macchina.

Ma la forte concorrenza dell’epoca ha visto anche nuove tecnologie che spingono il settore in avanti.

I microprocessori aumentarono rapidamente di potenza e lo sviluppo di interfacce grafiche point-and-click rese il computing più user-friendly di quanto non fosse mai stato.

Fine di un’era

Negli anni ’90, anche la standardizzazione era ben avviata, con i sistemi operativi Windows di Microsoft – che non erano vincolati a nessun tipo di computer – che stabilivano il dominio del mercato. È emerso anche il consenso su come dovrebbe essere un computer: una scatola rettangolare con un monitor in alto e una tastiera in primo piano.

“Significava che le persone sapevano cosa aspettarsi e che gli esperti di marketing sapevano venderle”, ha spiegato Wiltshire. “Non era un oggetto bellissimo. Doveva essere messo sulla scrivania e (anche allora) eri limitato a dove poterlo mettere, ma era una necessità nell’assimilazione in corso del computer in casa.”

Come gli anni ’60 e ’70 ispirarono l’architettura radicale

Poi è arrivato l’iconico iMac G3 di Apple. Creata in una gamma di colori vivaci, questa nuova generazione di macintosos è esplosa su cartelloni pubblicitari, schermi TV e, in definitiva, case delle persone nel 1998. Il suo design pulito e (apparentemente privo di fili) è stato accompagnato da messaggi che rinforzavano la sua semplicità comparativa rispetto al più voluminoso dell’epoca PC. “Step one: Plug in”, è andato uno degli iconici spot TV di Apple. “Fase due: connettiti. Fase tre … non c’è fase tre.”

L’iconico iMac G3 di Apple è disponibile in una gamma di colori brillanti ed è stato commercializzato come più facile da usare rispetto ai PC più voluminosi dell’epoca. Credito: John Short

Opportunamente, iMac G3 è l’ultimo modello presentato nel libro del Wiltshire. Segnala la fine di un’era e l’inizio di un’altra – quella in cui i personal computer sono diventati oggetti di design ambiti.

“La gente aveva accettato che questa scatola beige sarebbe sopravvissuta ai loro banchi, e avrebbero dovuto tollerarlo”, ha spiegato l’autore. “Quindi Apple ha detto: ‘Non deve essere così – questo potrebbe essere un oggetto bellissimo. Può essere elegante … e farà parte della tua vita quotidiana, non solo la cosa su cui lavori. ‘