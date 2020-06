La Turchia e il suo impatto sulle relazioni con l’UE durante il periodo del COVID-19

Spread the love











“Va tenuto presente che ogni disastro ha delle opportunità”. Queste parole pronunciate dal presidente Recep Tayyip Erdogan in occasione della giornata europea riflettono bene la logica dell’approccio della politica estera della Turchia durante questa pandemia. Adottando una “diplomazia del coronavirus” molto attiva, Erdogan ha cercato di porre rimedio alle relazioni internazionali danneggiate e di rimodellare l’immagine del suo paese a livello globale e regionale, in un momento in cui la posizione della Turchia è diminuita e il suo isolamento regionale si è intensificato. Quest’ultimo è stato il risultato di una serie di fattori: assertività in Siria, Libia e Mediterraneo orientale; sostegno all’islam politico; e forte contrasto con le ambizioni geopolitiche di altri attori regionali – che hanno gradualmente lasciato Ankara senza amici nella regione, una parte dal Qatar e dal governo libico di accordo nazionale (GNA).

In questo contesto, la pandemia ha offerto alla Turchia l’opportunità di proiettare il suo soft power all’estero. Grazie a settori tessili e manifatturieri ben preparati, Ankara è stata in grado di fornire a oltre 50 paesi in tutto il mondo tonnellate di maschere e altri dispositivi di protezione medica. Dall’Asia all’Africa, dal Medio Oriente ai carichi dei Balcani con bandiere turche sono stati accolti in paesi colpiti duramente da Covid-19. La diplomazia turoniana del coronavirus è stata particolarmente dinamica nei confronti dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti e dell’Europa, con i quali le relazioni sono state notevolmente tese negli ultimi anni. Tuttavia, è prematuro dire se rappresenta l’inizio di un ripristino in relazione con Washington e Bruxelles. Disinnescare le tensioni con l’Occidente non sembra un compito facile, poiché persistono problemi di lunga data e sfiducia reciproca, mentre non esistono soluzioni già pronte.

Mentre esiste innegabilmente una certa affinità personale tra i presidenti Trump ed Erdogan, una serie di questioni spinose hanno e continuano a mettere a dura prova le relazioni dei loro paesi. Ankara è stata a lungo frustrata dal sostegno degli Stati Uniti alle Unità di protezione del popolo curdo (YPG) in Siria e dal rifiuto di estradare il chierico Fethullah Gülen. Nel frattempo a Washington, l’acquisizione da parte della Turchia della tecnologia militare russa e l’intervento unilaterale nelle aree di conflitto rimane altamente controversa.

La preoccupazione per uno spostamento della Turchia verso la Russia e le implicazioni che potrebbe avere sulla sicurezza della NATO, sono state espresse in molte occasioni mentre le sanzioni in corso incombono ancora sulla testa della Turchia. Tuttavia, il rinvio dell’attivazione del sistema russo di difesa antimissile S-400, previsto ad aprile, sebbene ufficialmente citato a causa della pandemia, ha respinto questo scenario cupo, almeno per il momento. La necessità di accordi di scambio per sostenere la fragile economia duramente colpita dalla pandemia è la priorità più urgente per il governo turco, dove l’influenza della narrativa / discorso eurasianista sembra svanire. Alcuni analisti vedono la recente decadenza e le dimissioni del capo di stato maggiore della marina turca, l’ammiraglio Cihat Yayci, considerato l’architetto della politica turca in Libia e nel Mediterraneo orientale, come un segno evidente di questa direzione.

Sul fronte europeo, l’elenco degli attriti è ancora più lungo. La questione della migrazione è stata in cima alla lista negli ultimi anni, nonché una delle principali fonti di tensioni bilaterali. In molte occasioni il presidente Erdogan ha usato la questione come mezzo per esercitare pressioni su un’Europa divisa e impreparata. A seguito dell’eruzione dell’ultima crisi dei rifugiati alla frontiera greco-turca, avvenuta solo un paio di settimane prima che il primo caso Covid-19 fosse registrato in Turchia, le due parti hanno riavviato un dialogo, inserendo nuovamente il dossier migratorio all’ordine del giorno. Tuttavia, finora non si sono spinti oltre l’accordo di istituire due gruppi di lavoro per riesaminare l’attuazione dell’accordo sui migranti concluso nel marzo 2016 e non sono previsti ulteriori aiuti finanziari dell’UE.

Su una strada diversa, il processo di adesione della Turchia rimane in una situazione di stallo e è molto improbabile che i negoziati riprendano nel prossimo futuro. L’UE è stata e rimane fortemente critica del declino della democrazia, dello stato di diritto e della libertà di espressione traspiranti in Turchia, nonché delle proiezioni militari del paese in Siria e in Libia, per non parlare della sua politica proattiva nel Mediterraneo orientale. L’assertività di Ankara nell’avviare il “grande gioco” del gas nel Mediterraneo orientale ha irritato non solo i paesi regionali, che hanno forti quote di sfruttamento del gas, ma anche l’UE che ha gettato il suo peso dietro Cipro e la Grecia. Lungi dalle aspettative iniziali per la cooperazione regionale, le scoperte del gas si sono trasformate in una fonte di nuove tensioni nelle relazioni UE-Turchia.

Dopo anni di aspra retorica contro l’UE e le sue percepite “doppie norme” nei confronti della Turchia, l’interesse per l’adesione all’UE era notevolmente diminuito in alcuni ambienti all’interno del paese. Erdogan, tuttavia, ha recentemente sottolineato ancora una volta l’impegno della Turchia per l’adesione all’UE, che considera un obiettivo strategico per la Repubblica turca. Mentre il paese è molto lontano dal soddisfare i criteri politici richiesti per accedere all’UE, le mosse di Erdogan appaiono proprio come un tentativo di ottenere supporto in un momento in cui la Turchia sta affrontando diverse sfide sia all’interno che all’esterno. Tuttavia, i disaccordi persistono e ci vorrà più della diplomazia del coronavirus e di una nuova retorica per ripristinare le relazioni bilaterali.