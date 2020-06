La nuova frontiera del cinema sono le idee tra le novità 2021 HONEX

Spread the love











Dopo aver ampiamente parlato a tempi non sospetti del nuovo trailer Tenet, di Christopher Nolan che ormai sta diventando virale in tutto il mondo, torniamo ad occuparci del cinema di indagine e troviamo alcuni progetti innovativi che “salvo coronavirus” usciranno nelle sale nel maggio 2021. Tra i più interessanti ne ho troviamo uno ad basso budget dal titolo HONEX o meglio mind uploading : trasferimento della mente o mind uploading (in lingua inglese letteralmente “caricamento della mente”) è l’ipotetico processo del trasferimento o della copia di una mente cosciente da un cervello a un substrato non biologico.

Fantasia o realtà? Il mind uploading viene considerato da alcuni scienziati come una tecnologia teorica e futuribile ma possibile. Già nel 1950 uno dei padri fondatori della cibernetica, Norbert Wiener, predisse che un giorno si sarebbe potuta trasferire una mente attraverso i fili di un telegrafo.

Ma allora HONEX cos’è? La risposta è al quando semplice allo stesso tempo ardua. HONEX è il nuovo mondo reale dove poter andare a vivere per sempre prima di morire. Tra i protagonisti troviamo Bret Robers attore americano non molto noto nel mondo ma con un bagaglio di esperienze non indifferente, ed una super bionda emergente che ad oggi è ancora avvolta nel mistero. La loro missione è vendicare in un mondo virtuale una bambina morta nella realtà a seguito di uno stupro.

HONEX però oggi rappresenta quello che viene considerata dai futurologi come il punto logico finale nei campi della neuroscienza computazionale e della neuro informatica, ossia nella simulazione del cervello per scopi di ricerca medica. Essa viene trattata in pubblicazioni di ricerca riguardanti l’intelligenza artificiale come un approccio all’intelligenza artificiale forte. Secondo i futurologi e per i movimenti transumanisti il mind uploading è una tecnologia che rappresenta un’importante possibilità di estensione della vita.

La mente simulata verrebbe considerata parte della realtà virtuale del mondo simulato e potrebbe essere supportata da un modello anatomico tridimensionale che simula il corpo. In alternativa, la mente simulata potrebbe risiedere in un computer (o connessa ad esso) innestato all’interno di un robot umanoide o di un corpo biologico sostituendone il cervello.