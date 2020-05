In Italia, acqua più pulita e aria più pulita durante il blocco del coronavirus COVID-19

Spread the love











L’inquinamento da rifiuti umani e agricoli che si riversano nei mari al largo di Roma è diminuito del 30% durante il blocco del coronavirus in Italia, indicano i risultati preliminari di un sondaggio nazionale sulla qualità dell’acqua di mare.

Le autorità hanno sottolineato che è troppo presto per dare il blocco al credito esclusivo per il cambiamento, affermando che lo spostamento delle correnti marine e delle precipitazioni limitate in aprile e maggio potrebbero anche essere stati responsabili della riduzione del deflusso di bestiame e rifiuti di fertilizzanti.

Ma Marco Lupo, direttore generale dell’agenzia ambientale della regione Lazio, ha ipotizzato che l’evaporazione del turismo a partire da marzo avrebbe potuto ridurre la quantità di liquami prodotta dai 30 milioni di turisti che normalmente visitano Roma ogni anno

Inoltre, il blocco ha impedito agli italiani di affollare le loro case al mare come normalmente in primavera, un fenomeno che in genere travolge gli impianti locali di trattamento delle acque e provoca un aumento degli inquinanti che si riversano nei mari, ha detto Lupo.

“Quest’anno, le città costiere sono state molto meno popolate, riducendo il carico (inquinamento causato dall’uomo)” sull’acqua, ha detto all’Associated Press.

Non vi è alcuna indicazione che i mari rimarranno più puliti, poiché il blocco sta finendo e l’eventuale riduzione dell’inquinamento può essere temporanea.

Ma gli scienziati di tutto il mondo hanno documentato alcuni notevoli cambiamenti ecologici a seguito della cessazione dei viaggi, della produzione industriale in molti paesi che si fermano e della gente che resta a casa. L’inquinamento atmosferico è in calo in alcune delle città più fumose del mondo, mentre nelle aree urbane sono stati osservati animali selvatici come coyote e cinghiali.

Al largo delle coste italiane, che sono popolari e occasionalmente inquinate, ci sono effetti visibili del blocco. Con il solito affollato Golfo di Napoli ripulito da imbarcazioni da diporto, merci e navi da crociera, i delfini di solito si vedono solo in lontananza nello stormo del Mediterraneo vicino alla costa. Le meduse sono state avvistate nei canali vuoti di Venezia.

Durante il blocco, i pescatori stanno trascinando più grandi del solito dal principale porto industriale di Roma a Civitavecchia. Ad aprile, ad esempio, i pescatori hanno raccolto 60.000 chilogrammi (132.277 libbre) di pesce rispetto a 52.000 chilogrammi (114.640 libbre) durante lo stesso mese dell’anno scorso.

Roberto Arciprete, un biologo marino con la cooperativa di pesca locale di Civitavecchia, ha ipotizzato che la forte riduzione del traffico marittimo avesse portato a un numero maggiore di pesci che nuotavano più vicino alla costa.

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha osservato che l’emergenza del coronavirus, sebbene tragica per la perdita di vite umane, ha offerto un’opportunità senza precedenti di creare una “fotografia” dei mari italiani. Costa, il 15 aprile, ha incaricato la Guardia Costiera e altre forze dell’ordine di collaborare con le autorità ambientali regionali per prelevare campioni di acqua, monitorare e valutare i cambiamenti nei mari al largo degli 8.000 chilometri (4.971 miglia) di costa dell’Italia.

I risultati forniranno dati e una base da cui il paese può riavviare la produzione industriale in modo sostenibile e creare “una nuova normalità che sappiamo essere assolutamente necessaria”, ha detto.

“Questo può darci un punto di partenza, in realtà un punto di rientro”, ha affermato in una nota.

“Questa fotografia diventerà il punto di riferimento per i futuri controlli di mari, laghi e fiumi, in modo che la natura e il nostro paese possano essere curati meglio”. L’ammiraglio della guardia costiera Vincenzo Leone, che è responsabile della regione Lazio, ha affermato che era opportuno cogliere l’attimo per determinare se un’eliminazione del turismo e della nautica avesse un effetto misurabile sulla qualità dell’acqua. Ha descritto il campionamento in corso come un “esame del sangue del mare”. “C’è un solo mare e dobbiamo proteggerlo”, ha detto. “Quindi quando il mare ci parla, dobbiamo ascoltarlo.”