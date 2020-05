Fontana dai pm di Bergamo: la gente contestano in piazza

Spread the love











Protesta in corso davanti alla procura. Presto sarà ascoltato dai pm che indagano su morti nelle rsa, mancata chiusura dell’ospedale di Alzano e mancata zona rossa anche il presidente di Confindustria Bonometti. Salvini: “Vergognoso convocare Fontana, allora si chiami anche il premier Conte”

Ieri è stato il turno dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, sentito per oltre tre ore come persona informata dei fatti dai pm di Bergamo che indagano per epidemia colposa sulla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo e sulle presunte irregolarità nella gestione dei pazienti Covid, sulle morti nelle Rsa e che stanno effettuando approfondimenti sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. Oggi tocca al governatore Attilio Fontana, convocato nella stessa veste dalla procura che sta cercando di chiarire tutti i punti dubbi della gestione dell’epidemia di coronavirus in uno dei territori più colpiti. Un presidio di protesta di una ventina di persone è in corso in piazza della Libertà a Bergamo, di fronte alla procura. Il gruppo manifesta contro il presidente Fontana che, nel frattempo, viene sentito come persona informata sui fatti dai pm. Tra i cartelli sventolati anche uno con la sua foto mentre indossa una mascherina e la scritta: “Fontana responsabile della strage”.

Attacca il leader della Lega Matteo Salvini: “Vergognoso convocare Fontana”. E presto sarà sentito anche Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, convocato attraverso la Guardia di Finanza. Nelle prossime ore verrà fissata la data dell’audizione con i pm, che vogliono chiarire anche il ruolo dell’associazione industriale nella mancata decisione di chiudere la zona di Alzano e Nembro quando l’epidemia aveva raggiunto la Bergamasc