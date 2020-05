Alessio Mattarese, come sfruttare al meglio le potenzionalità del web. In esclusiva per City Milano.

Spread the love











Abbiamo il piacere di parlare con Alessio Mattarese imprenditore digitale che da poco ha scritto e pubblicato il suo primo libro su tiktok.

Ciao Alessio innanzitutto complimenti per l’uscita del tuo primo libro, per chi non ti conoscesse vuoi raccontarci chi sei e cosa fa nella vita ?

Ciao ragazzi in primis vorrei ringraziarvi per l’opportunità che mi avete dato.

Io mi chiamo Alessio Mattarese sono nato e vivo a Napoli ed ho 28 anni.

Nella vita sono un imprenditore digitale, da sempre sono stato un appassionato del mondo dell’online.

Ho sempre creduto nelle opportunità che il web potesse offrire, in particolare nei social network.

All’epoca decisi di studiare e di apprendere tutto il possibile su un particolare social ovvero instagram.

Posso dirvi che da quel momento in poi è stata una continua scalata fino alla nascita della mia prima azienda.

Instagram ti ha dato davvero tanto, ma come mai hai deciso di scrivere il tuo primo libro su tiktok e non su instagram ?

Oggi come oggi sarei in grado di scrivere un saggio su instagram ahaha, non ti nego di avere più di un quaderno che da me chiamati “la bibba di instagram” dove dal 2016 scrivo e annoto tutti i bug, errori e strategie vincenti su instagram diciamo che ne ho viste davvero tante.

Ma come ti dicevo poc’anzi oggi sarei in grado invece all’epoca mi sono concentrato di più sulla mia crescita invece di creare materiale per la crescita altrui.

Mentre oggi giorno avendo gia un gran bagaglio d’esperienza non ho avuto problemi a studiare in primis tik tok e poi successivamente scrivere una guida.

Con lo scopo di aiutare privati ed aziende a capire e ad usare al meglio questo nuovo social.

Come mai ti sei avvicinato al mondo di tiktok ?

Ogni social che ottiene in cosi poco tempo un boom del genere guadagna una certa curiosità e notorietà da parte dei media e dagli influencer.

Avendo un’azienda che tratta proprio di questi argomenti, moltissimi clienti mi chiedevano informarzioni su questo nuovo social tanto diverso da instagram.

Una volta iscritto ti dico, ne sono rimasto davvero colpito.

TikTok è un social che spinge per un interazione reale tra i tokkers e la loro community.

Ogni creator può esprimersi per com’è senza finzione.

Seppur ci siano migliaia di video uguali ogni tokkers si contraddistingue e viene apprezzato dalla sua community per il suo modo di essere.

TikTok al momento offre un’opportunità a tutti di poter diventare una web star a differenza di altri social che al momento sono molto saturi.

Dove possiamo acquistare la tua guida ?

Al momento la mia guida sia in versione cartaceo o digitale e possibile acquistarla su amazon.

Ho scelto amazon poichè al momento è sicuramente uno dei e-commerce più usato al mondo ed inolte e riuscito ha guadagnare la fiducia da parte del cliente finale.

E’ una garanzia sia in termini di fiducia che di pubblicità.

Un’ultima domanda progetti futuri ? Stai scrivendo per caso altre guide ?

Beh, sicuramente studiare e rimanere al passo coi tempi la cosa brutta dei social è che oggi una strategia può risultare vincente e domani no.

Per quanto riguarda guide nuove in arrivo, si sto scrivendo due nuove guide ma al momento preferisco non anticipare nulla. Coming soon.