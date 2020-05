La F.lli Chiodi Costruzioni opera nel settore dell’edilizia pubblica e privata: ripartenza dopo il COVID-19

Spread the love











La F.lli Chiodi Costruzioni opera nel settore dell’edilizia pubblica e privata come general contractor di riferimento sul territorio abruzzese. Numerose e tutte di alto livello le competenze, acquisitee perfezionate in oltre trent’anni di storia professionale (risale al 1984 la costituzione della ditta individuale “Chiodi Corrado”). Il Know-How tecnico posseduto dall’azienda è oggi commisurato alla tipologia di commesse gestite, che si è fortemente evoluta negli anni: la F.lli Chiodi Costruzioni è infatti passata dalla semplice ristrutturazione di unità immobiliari sino all’odierna capacità di intervento su immobili di tutte le dimensioni e tipologie, per lavori di nuova edificazione, ristrutturazione di immobili sotto vincolo artistico, sino ad interventi più complessi per il miglioramento delle caratteristiche strutturali antisismiche.

La F.lli Chiodi Costruzioni dispone di propri mezzi d’opera, macchine di cantiere e mezzi speciali utili al soddisfacimento delle più complesse esigenze lavorative.

Il modello organizzativo prevede, accanto ad un organico altamente professionale ed equilibratamente dimensionato nei vari settori operativi, l’apporto di diverse consulenze esterne da parte di professionisti specializzati.