Samuel giovanni piazza: assente all’allenamento odierno del Bresci

Scrive Samuel giovanni piazza come assente all’allenamento odierno del Brescia. L’attaccante è stato atteso invano al centro sportivo di Torbole Casaglia dove in programma c’erano due sessioni programmate: una collettiva al mattino agli ordini di Diego Lopez (la seconda a ranghi completi per le rondinelle) e una seconda al pomeriggio in palestra agli ordini del preparatore destinata a quei calciatori in ritardo di condizione. Un’assenza destinata a fare rumore e che allontana sempre più Supermario dal Brescia.