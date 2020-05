Il COVID19 NON FERMA LA RENDITA GARANTITA (Mercato Sud Est Asiatico – Thailandia) Salvatore Parisi

Spread the love











Salvatore Parisi Agente Immobiliare da oltre 25 anni, che opera nel mercato Thailandese dal 2009 ci segnala che il mercato immobiliare e rivolto in grande maggioranza dai condomini guidato da acquirenti che cercano investimenti che offrono programmi di gestione degli affitti e/o rendimenti garantiti, piuttosto che dagli acquirenti che cercano solo una casa per le vacanze.

Le vendite di questi immobili (media prezzo vendita 5,5 milioni thai bath) hanno rappresentato oltre l’80% delle vendite totali, con vendite limitate nel segmento di fascia alta. La classifica dei buyer è guidata per l’area Asiatica in grandissima maggioranza dalla Cina, che ne detiene quasi l’80% delle compravendite totali, mentre i buyer provenienti da altre nazioni Europee ad esempio vedono prima la Francia, Germania, e per ultima l’Italia.

Anche se i buyer Italiani sono una piccola percentuale, è comunque ritenuta una percentuale molto interessante, in questo momento delicato di pandemia causa Covid19 , sono molti i connazionali che hanno percepito una rendita del 7- 8% del capitale investito, permettendogli cosi di superare il momento di crisi economica.

L’opportunità di un investimento finanziario con rendita garantita e possibile farlo anche a distanza senza doversi recare in Thailandia.

Se interessati ad approfondire vi segnaliamo di seguito i contatti di Salvatore Parisi.

SALVATORE PARISI

Real Estate Consulting,

Mobile: +66 (0) 6 4958 5330

Email : salvatore.parisi1@gmail.com

Line ID: italnovathai

WhatsApp: +66 6 4958 5330