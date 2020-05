Supporto per aziende che intendono investire o sviluppare rapporti commerciali nell’area del Sud Est Asiatico. Lcs International Bangkok.

Spread the love











Legal and Commercial Services International Co., Ltd (LCS) nasce come società di diritto Thailandese, per assecondare gli interessi di privati e/o imprenditori italiani o thailandesi, interessati ad operare nel Sud Est Asia e in Italia.

Chi si rivolge a LCS è prevalentemente un piccolo/medio imprenditore che desidera una assistenza specialistica e globale che lo supporti ed accompagni nelle sue iniziative imprenditoriali in un’ area che non conosce approfonditamente; Bangkok è ormai divenuta la capitale di fatto dell’ Asean, che raccoglie i paesi del Sud Est in una comunità economica sempre più omogenea; I grandi studi di consulenza internazionale offrono servizi di primissimo livello ma forse non così flessibili e a misura di imprenditori piccoli/medi, specialmente se italiani.

LCS cerca di far superare agli imprenditori le barriere intanto linguistiche, poi di diverso sistema economico, fiscale e giuridico per facilitare lo sviluppo degli affari.

I rapporti con le istituzioni italiane a Bangkok (Ambasciata, Istituto per il Commercio estero, Camera di Commercio Italo-Thailandese), nonché con le istituzioni Thailandesi in Italia (Consolato Thai di Milano, di Venezia e Ambasciata Thailandese di Roma) sono sempre state di massima collaborazione. LCS offre un supporto a 360 gradi per aziende che intendono investire o sviluppare rapporti commerciali nell’area.

I servizi offerti comprendono:

Registrazione di società

Registrazione I.V.A.

Contratti e certificazioni

Gestione ed assistenza contabile

Servizi bancari e consulenza fiscale

Licenze e permessi

Richiesta di adesione al BOI (Board of Investment)

Analisi e ricerche di mercato

Operazioni commerciali e Fusioni ed Acquisizioni (M & A)

Registrazione marchi, brevetti e licenze

La società ha attraversato gli ultimi anni del boom economico Thailandese, quelli della crisi finanziaria iniziata nel 1997 proprio in Thailandia, sino all’attuale fase di crescita economica del paese, che attrae molti operatori italiani anche spinti dalla crisi europea e incentiva altresì le aziende Thailandesi ad acquisizioni in Italia.

Oggi LCS, dotata di un team di primissimo livello, composto da professionisti italiani e thailandesi, si propone di sviluppare le sue operazioni come sempre più dedicate all’intera area del Sud Est Asia ed in particolare ai paesi di nuovissimo sviluppo come Birmania, Laos, Cambogia, Indonesia, Malesia e Vietanam.

Il nostro Ambasciatore per l’Area ASEAN e Hong Kong

Dal 1995 a Bangkok, dove ha costituito il suo studio Legal & Commercial Services International Co.: l’Avv. Massimo Chiappa è da oggi Ambasciatore onorario per l’internazionalizzazione di Confapi Sicilia per l’area ASEAN e Hong Kong.

Un’esperienza maturata prevalentemente con le piccole/medie imprese che desiderano una assistenza specialistica e globale: un servizio dedicato per approcciare ad un diverso sistema economico, fiscale e giuridico per facilitare lo sviluppo degli affari.mprenditori siciliani associati possono essere supportati da lui per qualsiasi informazione e primo punto di contatto usufruendo di una collaborazione totalmente gratuita nella fase di avvio all’internazionalizzazione della propria azienda verso questi Paesi.

LEGAL & COMMERCIAL SERVICES INTERNATIONAL CO., LTD.

Indirizzo di Bangkok: 142 Two Pacific Place, 14th Floor, Suite 1406-1407, Sukhumvit Road., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Indirizzo di Phuket: 12/514, Moo No. 3, Wichit, Mueang Phuket, Phuket 83000 Thailand Phone: +66/2-255-4941 Fax: +66/2-653-0912

Avv. Massimo E. Chiappa: +66/818457974

Dott. Luca Cristell: +66/991478807

Email : lcsint@asia.com, luca@lcsbangkok.com

SitoWeb: www.legalcommercialservices.com

