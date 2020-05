La gravidanza nell’era del CoVid-19: attivato SOS MAMMA, l’aiuto telefonico/online al servizio delle neo-mamme e di quelle che stanno per diventarlo

Spread the love











Sono ormai tre mesi (tanti, troppi…) che l’Italia è stretta nella morsa di un virus di cui solo la distanza, l’isolamento possono contrastare la diffusione. Tre mesi in cui ci sentiamo tutti più soli e vulnerabili…

Ma qualcuno più di altri. Qualcuno che aspetta di vivere il momento più felice della propria vita, quello della nascita, della vicinanza, del contatto pelle a pelle come prima forma di conoscenza dell’altro e soprattutto come manifestazione d’amore primario… si è infatti ritrovato davanti a uno scenario straniante di confusione, informazioni contrastanti, e soprattutto privo di quella rete familiare che da sempre si prende cura delle donne nel fragile ma meraviglioso momento che precede e segue la nascita di una nuova vita.

Per questa ragione, l’associazione Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita di Roma (da quasi quarant’anni a sostegno delle donne, dai momenti della gravidanza ai primi anni di vita dei bambini) durante l’emergenza sanitaria Covid-19 ha voluto attivare una rosa di attività di supporto che mirano a restituire serenità e fiducia alle donne che vivono questa situazione così delicata dal punto di vista fisico e psicologico.

dal 18 maggio al 26 giugno 2020

Si attiva infatti lunedì 18 maggio su Eppela – la principale piattaforma italiana di crowdfunding reward based – la raccolta fondi di sostegno all’associazione Il Melograno di Roma per sostenere l’attivazione di una rosa di iniziative volte a supportare le neo mamme e le ‘quasi mamme’ in questi mesi in cui, per le misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, non potranno contare sulla vicinanza di quelle figure professionali a cui ci si affida in questi momenti e nemmeno sul conforto dello scambio e del confronto con altre donne nella loro stessa fase di vita.

La prima iniziativa attivata, che ha dato il nome a tutto il progetto, è “SOS Mamma”: un sostegno telefonico gratuito alle neo-mamme e a quelle vicine al momento del parto a cura delle operatrici della nascita (ostetriche, psicologhe e ginecologhe) che collaborano con l’associazione.

E’ stata poi la volta di “Spazio allattamento”: un appuntamento settimanale online durante il quale ottenere supporto e consigli da un’ostetrica sul tema dell’allattamento.

L’ultima iniziativa che Il Melograno desidera attivare proprio grazie al supporto della campagna MSD CrowdCaring è il ”Salotto delle mamme”, uno spazio virtuale settimanale di aggregazione in cui mamme con bambini da 0 a 12 mesi possano scambiare le proprie esperienze, raccontando ciò che stanno vivendo e traendo consigli e suggerimenti dall’ascolto delle esperienze altrui. Un luogo accogliente, di chiacchiere e scambio proprio come il salotto di casa, che aiuti le mamme a sentirsi ascoltate, comprese e sostenute. Oltre alle mamme, sarà presente anche un’operatrice del Melograno a gestire lo spazio, facilitando la comunicazione e rispondendo a dubbi e curiosità.

La campagna rientra nella call speciale che il programma MSD CrowdCaring ha voluto dedicare alle iniziative nate per rispondere a esigenze speciali che l’emergenza CoVid-19 ha creato fra le fasce più fragili della popolazione (persone con disabilità o con patologie respiratorie, donne in attesa, persone senza fissa dimora, vittime di violenze domestiche…), e che si inseriscono perfettamente nel macro-progetto di co-finanziamento che ormai da tempo MSD Italia offre per promuovere quelle idee che possono migliorare e prolungare la vita delle Persone.

I fondi raccolti consentiranno all’intero progetto SOS Mamma di proseguire fino a dicembre 2020 e verranno impiegati per sostenere il costo delle operatrici, la pubblicizzazione del progetto e le piattaforme per videoconferenze.

Il valore economico dell’operazione “SOS Mamma” è di 6.000 euro; al raggiungimento dei primi 3.000 euro di “finanziamento dal basso” (quindi attraverso il le donazioni dei singoli sostenitori), verrà attivato il co-finanziamento da parte di MSD Italia di altri 3.000 euro. Motivo di più per contribuire da subito alla campagna e rendere possibile la realizzazione di questo importante progetto!

L’associazione

A.P.S. Il Melograno Centro Informazione Maternità e Nascita di Roma nasce nel 1983 per iniziativa di un gruppo di donne che, per scelte di carattere professionale e personale, decisero di occuparsi di gravidanza e parto.

Da sempre l’associazione accompagna le donne, le coppie e le famiglie dal tempo dell’attesa ai primi anni di vita dei bambini e attraverso tutte le sue attività promuove una cultura della nascita rispettosa dei ritmi fisiologici del parto, dell’intimità, delle emozioni e dei bisogni affettivi della coppia e del bambino. Rappresenta un punto di riferimento per le donne e le coppie che desiderano vivere la nascita del figlio da protagoniste, nel rispetto delle proprie scelte e della propria individualità. In convenzione con Enti e Istituzioni pubbliche, Il Melograno ha realizzato numerosi progetti innovativi di accompagnamento e sostegno nel periodo perinatale, rivolti in modo particolare a chi è più fragile e vive con difficoltà un evento così importante e delicato come la nascita di un figlio. In particolare si segnala il progetto Distacchi dolorosi alla nascita, che alla sua seconda edizione (giugno – dicembre 2017) ha avuto tra i finanziatori MSD Italia.