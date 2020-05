È STATA DEFINITA UNA DELLE BELLEZZE SICULE … LEI È SERENA IACOBACCI

Spread the love











Ed è proprio lui “ Claudio Pisano” ad averla scovata.

Serena è nata il 10 dicembre del 1985 nel Siracusano, ma da sempre vissuta nel Catanese.

Una bellezza particolare, definita ricca di sensualità ed animo spumeggiante .

Amante sin da piccola della poesia e del ballo , che tutt’oggi continua a coltivare sopratutto la passione per la bachata.

Ma adesso con tutta onestà chi è davvero la scoperta di Claudio Pisano ?

Serena risponde così :

Nella vita si hanno sempre momenti si è quelli no. Io ho incessantemente lottato , la mia testardaggine, la mia curiosità ,le mie passioni, i miei dolori e le mie gioie. , hanno fatto si che io possa dire “Ho una grande autostima per la donna che sono, amo viaggiare , amo sorridere e non ho perso mai la speranza su nulla.Beh , credo ancora nelle fiabe ! Proprio come “Cenerentola “! Aspetto ancora il mio principe azzurro “!Abbiamo chiesto al Claudio Pisano quali fossero i programmi futuri con Serena Iacobacci ,ma lui non ha voluto svelarci nulla !Ma con un po’ d’insistenza Claudio rivela che sicuramente la bellissima catanese Serena , la vedremo in importanti progetti di carattere Nazionale.È cosí, é bastato davvero poco ( Serena entra nei riflettori di Claudio ).