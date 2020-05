21 maggio: meno di 10mila ricoverati, ma ancora molti morti in italia almeno 156 morti

Spread the love











Un caso positivo ogni 111 tamponi, nuovo minimo dall’inizio dell’epidemia. In Lombardia sempre un nuovo positivo su due individuati nel paese. Nessuna vittima in 8 regioni, anche se il dato rimane superiore a 150 da tre giorni.

ROMA – Da oggi in Italia ci sono meno di diecimila persone ricoverate per Covid, in terapia intensiva e non. Succede per la prima volta dopo oltre due mesi, dal 14 marzo, ma soprattutto dopo aver toccato un picco, nel momento peggiore dell’epidemia, in cui la somma dei ricoverati, in terapia intensiva e non, erano oltre 33mila. E oggi sono poco più di 60mila le persone attualmente positive (al culmine dell’epidemia erano 108mila).

Purtroppo si registra ancora un numero a tre cifre di vittime: sono 156 oggi, un dato estremamente stabile da giorni. Ieri 161, l’altro ieri 162. Nessun morto si registra in otto regioni: Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Meno di tre vittime in Marche Campania, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sardegna.