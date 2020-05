Thai Airways prevede di avviare la procedura fallimentare di bancarotta

Spread the love











Lunedì, un alto funzionario di Thai Airways International (THAI) ha dichiarato che il governo thailandese intende rivolgersi al tribunale fallimentare per presentare un piano di riabilitazione per la sua compagnia aerea nazionale. Il governo, che possiede il 51% di THAI, ha quindi rinunciato a un piano di salvataggio precedentemente redatto per il vettore.

Simile al capitolo 11 degli Stati Uniti

Come riferito a Reuters lunedì, la Tailandia prevede di portare un piano di riabilitazione per Thai Airways al tribunale fallimentare. Un pannello governativo chiave ha appoggiato il piano non divulgato. È ora previsto per l’esame da parte del governo thailandese martedì.

“L’ufficio di pianificazione delle imprese statali ha concordato in linea di principio la riabilitazione di Thai Airways in tribunale … la procedura sarà presentata domani al gabinetto”, ha detto al portavoce il portavoce del governo Narumon Pinyosinwat. “È simile alla presentazione del capitolo 11 negli Stati Uniti”, ha detto, aggiungendo che i dettagli del piano di riabilitazione non sono stati discussi.

