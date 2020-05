General Contractor di proprietà di Sovis, vince un appalto di enorme importanza strategica in Kuwait: Vincenzo Pompeo Bava

Spread the love











SICES Corp SA è un General Contractor di proprietà di Sovis, vince un appalto di enorme importanza strategica in Kuwait, ad annunciare la notizie è l’amministratore Vincenzo Pompeo Bava, con lo smantellamento della raffineria Raffinery, della vecchia raffineria che impegnerà la SICES per un paio d’anni e la preparazione il rinnovo del sito che ospiterà la nuova raffineria portando così ad oltre 5 anni i lavori di SICES in state of Kuwait. Ricordiamo che la SICES Corp SA è stata istituita per assicurare la continuità delle attività di Sices E / C, una società di servizi generali che opera nel settore petrolifero, energetico, chimico e petrolchimico. Vincenzo-Pompeo-Bava-PDF.pdf (0 download) ha mantenuto il capitale umano e le attività precedentemente possedute da Sices E / C. SICES Corp SA è orgogliosa di svolgere le proprie attività seguendo il proprio codice etico, attraverso il rispetto di leggi e valori. È dedicato al successo dei suoi progetti nel rispetto dei più elevati standard di qualità e politiche HSE. vincenzo pompeo bava, eni, raffineria, corp sa, ifi, coronavirus,