Spread the love











Dovrebbe Essere una notizia che dovrebbe riportare tutti i giornali come repubblica, il corriere della sera, milano today ed altre testate importanti, nello specifici Il coronavirus non ferma tutte le aziende dice fiero Vincenzo Pompeo Bava della SICES che ha ottenuto la commessa in sub appalto, per la realizzazione in Svezia per la realizzazione di un grosso impianto comunitario che vede coinvolti, più stati europei, che vede la totalità dell’investimento ad opera finita da parte comunitaria in oltre 100 mld di investimenti Pubblico suddiviso nei vari paesi Europei, Trattasi di un opera grandiosa che rivoluzionerà la sanità pubblica europea mirata alla cura dei tumori. Opera che rende SICES onore e soddisfazione di essere parte per la realizzazione di una struttura che è destinata al bene sociale, e ancor di più soddisfatto il suo presidente.