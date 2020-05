A Milano aumentano i contagi : una fase 2 con dubbi e speranze

Spread the love











Alla vigilia della Fase 2 aumentano i nuovi contagi in provincia di Milano. Stando ai dati forniti oggi dalla Regione i nuovi positivi accertati nel Milanese sono 110, 56 dei quali a Milano città. In tutta la Lombardia i positivi di oggi sono 326: questo vuol dire che la provincia di Milano pesa per un terzo dei contagi. Salgono quindi a 22.151 i casi da inizio emergenza Covid-19 in provincia di Milano e a 9.371 nel capoluogo. Come spiegato da Palazzo Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 11.809 (ieri 14.145), per un totale di 550.405. Sebbene non si tratti di clamorosi balzi in avanti a livello numerico Milano si conferma “osservata speciale“, soprattutto in vista della seconda parte della Fase 2, che porterà alla riapertura di negozi, bar, ristoranti e numerose altre attività.

Negli ultimi due giorni, infatti, il contagio è stato crescita, seppure contenuta. Il dato del Comune meneghino ad esempio è passato da 34 a 56 nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre ieri i nuovi positivi erano 75 in provincia, contro i 110 di oggi. Venerdì la crescita era stata ancora più lieve: “solo” 66 nuovi contagi in Città Metropolitana e 30 a Milano città. Per quanto concerne le altre due province con maggiore diffusione del contagio da Covid-19 si attesta un simile trend a Bergamo, con 46 nuovi casi per un totale di 12.443, mentre ieri erano stati registrati 26 nuovi tamponi positivi. In calo a Brescia, con 56 nuovi malati, mentre ieri erano 83, per un totale di 14.147.