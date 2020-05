Chi è ALICE BALZARINI? tutto quello che c’è da sapere sulla fotomodella milanese

Spread the love











1) Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

al momento ho 21 anni.. Quindi per quanto mi riguarda è presto per parlare di “bilancio” fatto sta però che… obbiettivamente rispetto a molte altre persone, su certi aspetti sono stata/sono fortunata. Ma ce ne sono altri dove davvero.. mi chiedo a volte che ruolo io abbia all’interno della mia stessa vita dato che il protagonista principale sembra (paradossalmente) la sfortuna o “l’imprecisione” perfetta nel momento più giusto/sbagliato possibile. Ma mettendo da parte ciò.. sto studiando all’università di Lodi “benessere animale” che si trova sotto la facoltà di veterinaria/medicina animale.

Mi piace ciò che studio perché esso è in correlazione con la mia passione più grande ossia gli animali.

2) parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

l’amore nell’arco dei miei 21 anni è sempre stato buffo come argomento..

Perché all’inizio, quando ero piccola lo cercavo disperatamente ma tenendo sempre per mano la mia indipendenza di essere umano ma.. ero più “devota” più… innamorata dell’amore per questo mi ostinavo a cercarlo.

Poi.. dopo le prime 2 batoste messe bene, adolescenziali, ho iniziato ad essere più prudente, riflessiva.

Ma questo non mi ha mai portato alla diffidenza.

Da li, le altre storie che ho avuto posso dire ancora oggi (anche con il senno di poi) di essere stata anche li fortunata.. perché, indipendentemente dal finale, è stato bello finché è durato, sono stata felice e mi sono goduta a pieno tutto.

Fatto sta che alle fine credo di essermi “innamorata” (messo tra virgolette perché nessuno sa cosa sia davvero l’amore secondo me) 2 volte seriamente.

3) Artisticamente, qual’è la modella a cui vorresti assomigliare?

non ho una modella a cui fare affidamento o trarre ispirazione.

Non per presunzione sia chiaro ma.. il mio essere “Alice” comprende l’originalità, l’essere unica ed inimitabile (con pregi e difetti nel pacchetto ovviamente) ma.. no, non ho nessun canone estetico a cui fare affidamento.

4) Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso? momentaneamente sto studiando appunto all’università e non appena si potrà riprendere il tutto, ho già in programma diversi shootin con diversi fotografi e un video musicale a cui devo partecipare.

5) COME sei nella vita privata?

nella vita privata.. io Alice onestamente non lo so perciò parlerò per conto di chi mi circonda che non necessariamente mi vogliono tutti “bene” ma semplicemente mi vogliono intorno perché dicono che.. io “faccia bene alla giornata”

Quindi in generale mi ritengo e mi ritengono una ragazza solare (parlo anche con i sassi per capirci) non ho peli sulla lingua, sono sensibile ma anche testarda.

Dicono che sia simpatica e che faccia ridere.

La timidezza, l’invidia, il rancore, l’essere “tirchia” sono aggettivi che proprio non appartengono al mio modo d’essere.

Sono spensierata ma spesso e volentieri sono molto riflessiva su certi punti (a volte troppi forse) e tendo sempre sempre ad organizzare le cose con troppo anticipo perdendomi a volte il momento.

6) Cosa vorresti che le persone capissero di te?

vorrei che le persone capissero di me che.. non sono come gli altri.

Anche qua.. non lo dico perché mi credo chissà chi ma nel momento in cui sono una persona che pur di aiutarti non ci penserebbe due volte a farlo pur sapendo che potrei rimetterci io stessa, che cerco sempre un compromesso, che non me ne frega nulla di avere un tornaconto da una mia azione carina nei confronti di qualcuno, che mi piace vedere le persone felici e faccio di tutto per far sì che ciò avvenga…penso di non appartenere già al 95% della popolazione/adolescenti “comuni”

E penso di essere anche una di quelle poche persone sulla quale sai di poter contare e soprattutto fidarti sotto ogni punto di vista.

Pero “esigo” si una cosa.. rispetto e sincerità perché sono la prima a donarli indipendentemente da chi abbia davanti (a mio discapito la maggior parte delle volte

7) Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata? All’infanzia… si sono legata ma credo (in una minima parte) di non esserne ancora uscita del tutto per questo trovo difficile trovare un ricordo in particolare..

Sta di fatto che i primi ricordi, di cui sono cosciente, sono legati principalmente alle elementari e di certo.. non sono ricordi felici o altro perché da quando ho memoria della mia carriera scolastica l’ho sempre vissuta male, infelice, angosciante e di conseguenza non trovo un punto/momento felice..

Potrei dire la spensieratezza del non essere al corrente di molti problemi ma.. anche li non ne ero cosciente e quindi le sensazioni sono svanite.

8) sei favorevole e contraria alla chirurgia plastica?

per quanto riguarda la chirurgia plastica onestamente non sono ne pro né contro.

O meglio.. sono dell’idea che sarebbe bello che ognuno si accettasse per come è ma al tempo stesso mi rendo conto che per certi casi è molto difficile.. ed è lì che se per la psiche di una persona (perché è lì che sta il vero “non accettarsi”) c’è bisogno della chirurgia… ben venga.

Perche la salute mentale, la leggerezza del tempo di una vita da trascorrere può essere resa migliore grazie ad essa.. nulla in contrario

9) Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Mi hanno sempre detto che sono una “bella e gran persona che merita” di momenti difficili, ripeto, essendo fortunata li ho avuti si, come tutti ma.. in confronto ad altri non ne ho avuti.. o perlomeno se ci sono stati non li ho vissuti io in maniera tale.

Certo ho la sfortuna che mi assiste in tutto ciò che faccio a braccetto con un briciolo di fortuna e mi basta questo onestamente.

Pero so di poter contare su determinate persone in momenti di down perché sono le stesse che mi sono sempre state accanto con i miei pregi e difetti.

10) Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è quello di prendere la laurea, trovare il lavoro nel campo in cui mi sono specializzata (il che al giorno d’oggi non è così scontato), poter avere visibilità nel mondo nella moda e della fotografia (perché si.. io amo anche scattare foto).

Essere sostanzialmente felice e fortunata.