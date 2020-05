Marghera, in fiamme ditta di prodotti chimici: due feriti. “State in casa, chiudete le finestre”

Spread the love











PORTO MARGHERA. È di due feriti il bilancio riferito dai vigili del fuoco per l’incendio nella 3V Sigma di Marghera, ma potrebbe aggravarsi prossimamente perché uno di questi versa in condizioni disperate. “Al momento vi sono ricadute inquinanti solamente all’interno dello stabilimento”, riporta il Comune di Venezia su Twitter, dopo aver invitato i cittadini a restare in casa e chiudere porte e finestre per precauzione.

Al lavoro 8 squadre con Nucleo Nbcr e rinforzi da Vicenza, Treviso, Padova e Rovigo. Scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche. Il rogo è scoppiato poco dopo le 10.

Venezia, incendio Marghera: la nube di fumo ripresa dall’elicottero dei vigili del fuoco

L’allarme delle autorità sanitarie

Le autorità sanitarie hanno già provveduto a far scattare il sistema d’allarme nell’area circostante lo stabilimento, perché c’è il rischio di emissioni tossiche. Il governatore del Veneto Luca Zaia si è detto “in apprensione” per la situazione.

I sindacati fanno sapere di essere impegnati da tempo sul fronte della sicurezza all’interno dell’impianto e proprio su questo tema era stato indetto anche uno sciopero. La 3 V Sigma è leader a livello mondiale di componenti intermedie necessarie all’industria chimica.

Venezia, incendio Marghera: i Vigili del Fuoco dentro lo stabilimento in fiamme

L’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin: “E’ difficile pensare a uno spegnimento in tempi brevi, è possibile che ci siano altre esplosioni. Al momento ci sono due feriti gravi: uno a Verona e uno a Padova nel reparto grandi ustionati. Esiste una procedura per il rischio industriale di Marghera. Il messaggio nostro è di non aprire porte e finestre, non sappiamo cosa sia bruciato. E non consumare prodotti dell’orto. Mi rivolgo anche ai cittadini che vanno sul posto a farsi selfie e poi si lamentano dell’aria irrespirabile. C’è stata l’attivazione immediata di Arpav che ha disseminato l’area di rilevatori: non appena usciranno i dati dal laboratorio saranno indicati al sindaco di Venezia