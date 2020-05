il coraggio di un Pitbull salva una bambina di 11 anni dal peggiore dei pedofili

Spread the love











I bambini come gli animali sono creature fragili, ma in qualche occasione, gli animali sanno essere forti e coraggiosi. I cani in particolar modo sono creature leali e altamente protettive nei confronti dei propri amici umani. Come questo pitbull che ha salvato la sua amica umana da un pedofilo.

Bambina in salvo grazie al pitbull

La bambina di soli 11 anni stava camminando con il suo cane su una strada che costeggiava un boschetto, quando è successo qualcosa che nessuno di sarebbe mai aspettato.

La bambina è infatti stata presa alla sprovvista da un uomo con cattive intenzioni, l’uomo, un pedofilo che si aggirava da quelle parti in cerca di una povera vittima , ha cercato di trascinare la bimba nel bosco per abusare di lei , ma il cane, un pitbull molto affezionato alla piccola, si è liberato dalla museruola che lo ostacolava ed è accorso in soccorso della sua piccola amica umana.

L’incidente è avvenuto a San Pietroburgo e, secondo il dipartimento di polizia, il pedofilo ha preso la ragazza per le gambe con l’intenzione di trascinarla in una foresta vicina.

Disperato, il fedele cane si è sbarazzato della museruola che gli ostacolava i movimenti delle fauci, e si è lanciato all’inseguimento del criminale, aggredendolo e mordendolo per salvare la sua bambina adorata.

Senza mezzi per affrontare il PitBull che era determinato a salvare la sua adorata padroncina , il pedofilo fu costretto a fuggire . Grazie al cane estremamente protettivo, tutto è andato bene per la bambina.

Un’indagine è stata aperta e il dipartimento di polizia spera di identificare l’uomo che avrebbe voluto compiere un atto mostruoso. Tutti si augurano che presto sarà catturato e che verrà messo nel posto in cui merita, ovvero in prigione.

Sebbene etichettati come aggressivi e pericolosi, i Pit Bull sono cani amorevoli che amano i loro umani incondizionatamente, tal volta come in questo caso il loro essere aggressivi nei confronti di chi non conoscono e essere molto protettivi con chi amano, può essere non solo un bene,ma una vera e propria salvezza.

