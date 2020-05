Non perdetevi l’appuntamento domani ore 22.00 con PDU.official invitati a “la posta di Kendra”

Spread the love











Fabio e Vanessa conosciuti nel web e su YouTube come PDU-Paranormal Detection Unit hanno fatto moltissime scoperte sul paranormale, già durante le loro indagini hanno stabilito vari contatti con diverse entità e diciamo che non si fanno mancare proprio nulla infatti Fenomeni paranormali durante le loro dirette instagram hanno fatto in modo che il loro nome risuonasse nel web.

L’appuntamento con i PDU sarà proprio domani alle ore 22.00 sul profilo instagram di Lara Guarneri (@kendra.neri) personaggio pubblico, che con la chiusura totale in quarantena del 10 marzo, ha fatto partire un nuovo format per riuscire a comunicare con il suo pubblico facendo dirette su instagram invitando molti personaggi del mondo dello spettacolo parlando di qualsiasi tipo di argomento!

I PDU saranno ospiti in questo programma chiamato “la posta di Kendra” dove si chiariranno svariati avvenimenti che loro hanno vissuto durante le loro indagini, MA NON SOLO!

In questo periodo di quarantena gli Youtubers hanno dovuto abbandonare momentaneamente le indagini fuori porta, per questo hanno cercato di contattare delle presenze direttamente a casa loro con la tavola Ouija e i risultati sono stati pazzeschi!!!

Quindi, non mancate assolutamente domani sera Ore 22.00 sul profilo instagram @Kendra.neri risponderanno in diretta a tutte le vostre domande e perplessità sul mondo del paranormale.