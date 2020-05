Decreto rilancio, raddoppia il bonus baby sitter 1200 euro rispetto ai 600 euro precedenti

ROMA. Il terzo provvedimento economico del governo giallo-rosso, dopo il Cura Italia e il decreto Liquidità, arriva in ritardo, sull’onda del disaccordo in materia di migranti e reddito di emergenza, ma conferma, aggiornandolo un po’, il sostegno alle famiglie incalzate dalla pandemia. «Troppo poco», commenta subito a caldo il Forum delle Famiglie ed è verosimile che la coperta, tirata a destra e a sinistra, scontenti più d’uno.

Piaccia o meno, si comincia da chi, per ripartire, ha bisogno di una lunga rincorsa. Una delle misure più attese è il cosiddetto Rem, il reddito di emergenza, un aiuto ai nuclei con maggiori criticità (circa 1 milione di famiglie finora escluse dai sussidi) a cui l’Inps erogherà da 400 a 800 euro, due quote in base ai membri della famiglia. Le condizioni per accedervi sono risiedere in Italia, dichiarare un Isee inferiore ai 15 mila euro, disporre di un patrimonio mobiliare minore di 10 mila euro e non percepire il reddito di cittadinanza.

Ecco cosa prevede il Decreto Rilancio: il governo stanzia 55 miliardi (in deficit) per la ripresa economica del Paese

C’è poi il capitolo figli, croce e delizia del confinamento. Bisogna avere un ragazzino da seguire mentre si collega alla video-lezione, cerca i compiti svolti, perde il collegamento con la maestra, per avere un’idea. Stare in casa è tutto fuorché una scelta. Perciò chi ha un figlio under 14 anni potrà richiedere lo smart working a patto che sia compatibile con la sua attività. Ci sarebbe da chiedersi se sia così smart lavorare di più e sotto stress, ma tant’è. Confermati anche il congedo parentale e il bonus babysitter. Nel primo caso si parla di un massimo di 30 giorni, pagati al 50%, per mamme e papà con figli minori di 12 anni (per la domanda c’è tempo fino al 31 luglio). Nel secondo, il contributo di 1200 euro (raddoppiato rispetto ai 600 euro precedenti) potrà essere speso anche per iscrivere i bimbi ai campi scuola.

Quest’ultima voce si porta dientro l’impegno al «potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa» e il rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia con 150 milioni di euro da destinare ai Comuni. La lotta alla «povertà educativa» è tema a cui la ministra Elena Bonetti tiene in modo particolare, considerando che le diseguaglianze nell’accesso alla scuola a distanza aumenteranno il gap culturale tra gli studenti.

Decreto Rilancio, Conte: “Famiglie, via al reddito di emergenza: per due mesi da 400 a 800 euro”

Arrivare alla fine dell’estate sarà comunque lunga e la prospettiva di spiagge a distanza di sicurezza proietta villeggiature complicate e molto più costose di quanto possano permettersi i più. Sperando di addolcire la medicina, il decreto stabilisce un bonus vacanze di 500 euro per le famiglie con Isee fino a 40 mila euro, 300 euro per i nuclei di due persone e 150 per quelli mono-size.

Ottiene infine un incremento di 90 milioni di euro il Fondo per le situazioni di non autosufficienza istituito nel 2006 per le persone con gravi disabilità ma anche gli anziani soli e precari. E qui fanno testo le immagini dei carri funebri davanti alle Rsa, l’avamposto della pandemia, una generazione di nonni cancellata senza l’abbraccio di un nipote alla cui memoria si deve quantomeno il sostegno a progetti di vita indipendente a casa propria, con qualcuno accanto.