“Attico penthouse con piscina in vendita a Royal Phuket Marina, Phuket, Tailandia”

Royal Phuket Marina. http://www.royalphuketmarina.com/ è una rinomata destinazione di livello mondiale che combina la vita di lusso sul lungomare con un porto turistico all’avanguardia.

Le residenze del Royal Phuket Marina sono sontuose e assolutamente uniche. Il condominio Aquaminium ospita il primo attico al mondo con garage privato per yacht sull’acqua,

e le Royal Villas sono le proprietà di prestigio con il proprio posto barca privato ad accesso diretto.

Situato sulla costa orientale del paradiso tropicale dell’isola di Phuket, il Royal Phuket Marina si trova proprio alle porte delle migliori acque da crociera dell’Asia, con le scogliere calcaree di

Krabi e la baia di Phang Nga, le spiagge di sabbia bianca di Koh Phi Phi, il paradiso delle immersioni delle Isole Similan e centinaia di isole deserte, a poche ore di navigazione.

Il Royal Phuket Marina è un parco giochi in sé, completo delle residenze più esclusive di Phuket, della cucina raffinata, dello shopping boutique, del centro benessere e della spa e di una splendida cornice

ciò rende semplicemente piacevole passeggiare sul nostro lungomare un piacere.

Concepito e sviluppato da Gulu Lalvani, Royal Phuket Marina è il prodotto di un impegno e passione per la creazione di un paradiso per lo yachting e intrattenimento, tempo libero

e hub di stile di vita alla pari con i migliori al mondo. Informazioni sulla The Penthouse

Alla ricerca di qualcosa di straordinario? Un posto residenziale a 5 stelle dove puoi davvero appartenere e chiamare casa? Un posto con una reputazione internazionale e una comunità di ricchiproprietari internazionali? Quindi questi lussuosi appartamenti sul lungomare dovrebbero essere tra le tue priorità.

Con le credenziali vincitrici di premi internazionali, lo status di appartamento in proprietà, il miglioramento degli investimenti in corso e l’uso di strutture uniche, non c’è posto migliore per essere a Phuket.

Un punto di riferimento nello stile di vita di lusso a 5 stelle di Phuket, il Royal Phuket Marina è noto come il “Monaco dell’Asia”. L’architettura distintiva, le generose proporzioni delle residenze e le esclusive strutture residenziali sono famose quanto lo stesso porto turistico all’avanguardia.

Con layout pluripremiati, soffitti alti, finiture costose e una serie di raffinati dettagli architettonici che includono l’illuminazione, le decorazioni delle pareti e del soffitto e il squisiti mobili da incasso e ripiani. Il parcheggio sotterraneo con ascensori direttamente dal livello di parcheggio alla porta di casa ti offre anche comodità protezione dalla pioggia.

Non trascurare neanche il vantaggio della posizione. Situato in posizione strategica nel centro dell’isola, sarete a pochi passi da centri commerciali di livello mondiale, internazionali scuole e ospedali, campi da golf e le delizie culturali della città di Phuket. L’aeroporto è a soli 20 minuti come le bellissime spiagge di Surin e Bang Tao.



Dettagli

•

2 livelli

• Piscina a sfioro sul tetto con vasca idromassaggio in piscina

• Giardino sul tetto con piattaforma da pranzo affondata

• 4 camere da letto (3 con bagno)

• Ascensore con accesso privato diretto all’appartamento

• Visualizza: vista a 360 gradi

• MQ totale: 528 | MQ: 258 interni

Descrizione

Incredibile attico con 4 camere da letto con vista diretta sugli yacht nel porto turistico, sulla piazza della città e sul mare e sulle isole. Quattro camere da letto con bagno privato, con la camera da letto principale che si affaccia direttamente sul porto turistico, offrono generose sistemazioni da 8 a 10 persone, con materiali di qualità e generosi incorporati in tutto. Una scala a chiocciola conduce dal livello dell’alloggio al 4 ° piano a un tetto privato con piscina, aree giardino e viste sbalorditive.

Salone principale



Stanza da letto principale



Balcone vista marina sul Porto privato .



Roof Top con Piscina privata





https://drive.google.com/file/d/1KTU-Z7gr4LxcoW28j_V5Pwa9LzllV9V9/view?usp=sharing Scarica la presentazione in PDF

email. penthouserpm@gmail.com

Virtual Tour 360 clicca per vedere la Penthouse internamente.

http://www.5ideas.co.th/RPMPenthouse2/RPMPenthouse.html