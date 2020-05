Cover citymilano.com deificata a Chiara Leospo: atttrice, fotomodella, ballerina italiana

Spread the love











Questo slideshow richiede JavaScript.

•FACENDO UN PICCOLO BILANCIO DELLA TUA VITA COSA NE VERREBBE FUORI?

Ho 22 anni, sono una giovane ragazza molto intraprendente, sognatrice ad occhi aperti e molto legata a tutto ciò che riguarda l’arte.

Oltre a fare la fotomodella, infatti, esercito attivamente nella mia vita la passione per la scrittura e per il ballo, scrivendo i miei pensieri,

realizzando audio-video e studiando danza.

Ho amato sin da piccola accrescere le mie conoscenze in ogni ambito e sono sempre stata con molto orgoglio e fierezza la secchiona della classe, e da tale

mi sono diplomata in segreteria d’azienda col massimo dei voti. Successivamente ho seguito un’altra strada, una passione che è arrivata dal nulla,

la passione per il mestiere di barista. Ho lavorato in Francia, a Monte-carlo. Questo mi ha permesso di imparare la lingua francese

e sogno di viaggiare ed imparare molte altre lingue. Ho iniziato da un anno a questa parte a scattare come fotomodella.

Posare ad oggi è sicuramente una delle passioni che sta crescendo sempre di più in me, perchè è per me un metodo interpretativo.

Quando poso, mi emoziono e sono contenta quando le persone si emozionano e provano delle sensazioni attraverso i miei scatti.

La mia passione per l’interpretazione mi ha portata a prendere in considerazione la recitazione cinematografica.

Miro a tanto nella vita, non per raggiungere fama o soldi, ma per appagare i miei desideri, rimanendo sempre la persona umile che sono.

Perchè la vita è un gioco, e se non ha un senso preciso, ognuno di noi deve crearsi il suo.



PARLACI DELL’AMORE COSA RAPPRENTA NELLA TUA VITA?

L’amore secondo me è l’unica cosa veritiera che vi è in questo mondo.

L’amore che si prova verso la propria famiglia, verso gli animali e verso le amicizie ha senza ombra di dubbio maggior rilevanza su tutto.

L’amore profondo che ci porta a dedicare la nostra vita e la nostra persona ad una persona specifica, l’ho provato, ed è stato vero ed intenso.

Dopo diversi anni, maturando e formando il carattere, si è conclusa, ma ciò non mi ha portata a non voler più amare.

Credo fortemente nella condivisione della propria esistenza, della propria intimità e della propria essenza con qualcuno, anche se non è semplice,

non è banale, perchè necessita del raggiungimento di un equilibrio, in primis con la propria persona e, di conseguenza, all’interno della relazione.

Trovare una persona con cui si riesce ad essere compatibili anche nelle differenze, con cui si riescono a superare le resistenze che normalmente

caratterizzano ogni individuo, è un’ardua impresa ma non impossibile.

Sono convinta che l’amore porti amore, dunque per ora mi limito a vivere così.



ARTISTICAMENTE QUAL E’ LA MODELLA A CUI VORRESTI SOMIGLIARE?

Non ho nessun prototipo da voler seguire, sostengo che sia sbagliato fissarsi nella mente degli standard da dover rispettare.

Allo stesso modo penso che ci siano senz’altro tante brave modelle, ma ognuna di esse è particolare per una sua determinata caratteristica.

Percui mi limito a prendere spunto, mi limito ad accrescere le mie competenze a livello di pose, a livello di espressività,

a livello di conoscenza del proprio corpo, ma sinceramente parlando, nel momento in cui mi trovo davanti all’obbiettivo l’unica cosa che faccio

è lasciarmi andare, raggiungere quell’estasi mentale che mi permette di essere davvero me stessa, di far fuoriuscire le mie emozioni,

perchè solo quando si è davvero spontanei e non costruiti, si è caratterizzati da bellezza.

Piuttosto tendo a concentrarmi sui fotografi, infatti ve ne sono molti con cui mi piacerebbe vivamente scattare un giorno, sui Brand, con cui

avrei immenso piacere di collaborare e sulle riviste.

Diciamo che mi concentro maggiormente su quello che posso dare io, piuttosto che cercare di copiare quello che danno le altre.

Questo slideshow richiede JavaScript.

PUOI DIRCI A COSA STAI LAVORANDO ADESSO?Attualmente ho stoppato la carriera da barista per concentrarmi sulla passione verso la fotografia, volendo saperne di piùanche a livello di inquadrature ed edizione delle foto.Mi concentrerò sulla recitazione, ho già dei corsi fissati e dei lavori da svolgere, sia a livello di fotografia, sia a livello di sceneggiature.Non vedo l’ora di intraprendere queste nuove esperienze.Ho amato il mestiere che ho svolto in questi ultimi anni ma sento la necessità di spostare la mia attenzione su qualcosa di innovativo, dunquemi sto concentrando anche nello studio di marketing online ed a breve sarà terminato e disponibile un mio Sito web di vendita riguardante Design d’interni.



COME SEI NELLA VITA PRIVATA

Nella sfera privata sono mille cose diverse, difficile poterle descrivere tutte in poche righe.

Sono su certi lati una persona molto introversa, amo stare nel mio, svolgere la mia attività fisica per me essenziale, prendermi cura a livello estetico della mia

persona ma in ugual modo farlo a livello mentale, studiando varie discipline, dalla filosofia alla psicoanalisi.

Ho diverse personalità, e sostengo che le abbiano tutti al mondo, solo che si tenta solitamente di nascondere l’evidenza.

In altri casi sono una persona estremamente alla mano, pronta e disponibile a dialogare e confrontarsi con tutti, adoro discutere con le persone,

conoscerne di nuove, entrare incessantemente in contatto con realtà diverse dalla mia o da quelle che ho già incontrato.

Sono socievole, pronta ad aiutare chiunque, e questo spesso nella vita mi ha fatto brutti scherzi.

Ma tutto è lezione, tutto è necessario e nulla, soprattutto, è casuale.

Ci tengo ad aggiungere il mio essere estremamente dolce, un aspetto che amo particolarmente di me, ma la mia capacità anche di essere

alla stessa misura cattiva se necessario, non tanto se qualcuno ferisce me, perchè sono una persona molto superiore, ma

se vengono toccate le persone a me care.



COSA VORRESTI CHE LE PERSONE CAPISSERO DI TE

Mi piacerebbe che le persone smettessero di avere pregiudizi sulla mia persona, considerandomi superficiale o altezzosa.

Mi rendo conto che alcuni modi di atteggiarmi spesso creano una immagine di me non veritiera, che mi ritrae come una persona presuntuosa,

arrogante, piena di se’.

Mi piacerebbe molto che le persone riuscissero a superare questi limiti mentali e provassero a conoscermi per farsi un’idea realistica del mio essere,

che comprendessero che in me c’è sicuramente un lato da pantera, che mi porta a mostrare la ma sensualità, perchè sono molto aperta mentalmente

e non mi vergogno di essere narcisista, su certi aspetti, ma allo stesso modo c’è un lato che è molto bambola, sensibile, profondo, emotivo.

Spesso quando le persone vedono un lato forte, tendono a non credere che ci possa essere anche un lato debole.



QUALI SONO I RICORDI DELLA TUA INFANZIA A CUI PARTICOLARMENTESEI LEGATA

Devo dire che sono legata a tutto ciò che ho vissuto nella mia giovane vita, perchè tutto è stato fondamentale.

Sicuramente mi viene la pelle d’oca a riportare alla memoria le uscite ai giardinetti con i miei nonni, le vacanze in famiglia col Camper,

le mie prime gare sui pattini, i miei primi saggi di ginnastica artistica, tutti gli attimi di intensa felicità trascorsi

con i cani che oggi non sono più con me ma hanno accompagnato la mia crescita negli anni più importanti.



SEI FAVOREVOLE O CONTRARIA ALLA CHIRURGIA PLASTICA

Sono favorevole a tutto ciò che può far star meglio una persona. Non sono molto favorevole nei riguardi delle esagerazioni,

perchè penso che siano dettate da una profonda insicurezza e non accettazione della propria persona.

Tempo indietro ho avuto problemi io stessa ad accettarmi, ad accettare il mio fisico, ad esempio, e questo mi ha portata a vivere

delle situazioni che fanno male.

Oggi sono sicuramente più propensa verso l’essere naturali, io che ho un seno piccolo se prima usavo un Push-Up o un Super Push-Up per nasconderlo,

ad oggi ho smesso di usare totalmente i reggiseni, ed ho smesso anche di truccarmi nella vita di tutti i giorni.

Non so se nella mia vita non ricorrerò mai alla chirurgia, non voglio peccare d’ignoranza nell’ affermare con troppa fermezza una convinzione che non sussiste

in me. Quindi nei riguardi della mia persona, attualmente, non ho intenzione di ricorrere alla chirurgia, ma in generale sono favorevole, purchè

venga usata nelle misure adeguate.



UN TUO SOGNO NEL CASSETTO?

Ne ho tantissimi, e quello che oggi prevale maggiormente è proprio il seguire con determinazione, sicurezza, e spontaneità tutti i miei sogni.