Venderà azioni Virgin Galactic per sostenere il suo impero dei viaggi Richard Branson

Richard Branson a Wall Street durante l’Ipo di Virgin Galactic lo scorso ottobre. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Articolo di David Dawkins, apparso su Forbes.com

Il miliardario Sir Richard Branson venderà fino a $ 400 milioni delle sue azioni in Virgin Galactic a causa del costo crescente della pandemia da coronavirus che sta minacciando di paralizzare il suo impero.

In una dichiarazione alla Borsa di New York di ieri, il gruppo Virgin di Branson ha annunciato che la sua controllata, Vieco 10 Limited, potrebbe mettere in vendita 25 milioni di azioni del suo capitale ordinario in Virgin Galactic. Lo stesso Branson possiede quasi l’81% di Vieco 10. Le azioni “dovrebbero essere vendute in più tranche”, secondo quanto dichiarato, piuttosto che in un unico grande blocco. La decisione arriva nel momento in cui la compagnia aerea di Branson, Virgin Atlantic, di cui l’imprenditore è il proprietario di maggioranza, rischia di fallire visto che la pandemia sta lasciando a terra gli aerei e molte persone in tutto il mondo hanno annullato le vacanze.

Con il prezzo delle azioni che oscilla intorno ai $ 20, in calo rispetto ai massimi di $ 37 di febbraio di quest’anno, il ricavato della vendita potrebbe essere pari a circa $ 400 milioni. Virgin Group ha dichiarato che “utilizzerà il ricavato per sostenere il suo portafoglio di attività globali nel settore del tempo libero, delle vacanze e dei viaggi, che hanno avuto un impatto senza precedenti dal Covid-19”.

Virgin Galactic, la compagnia spaziale di Branson, mira a far diventare il turismo spaziale un turismo di massa, in un futuro non così lontano. La società ha avuto la sua Ipo nell’ottobre dello scorso anno, con Branson che ha anticipato i miliardari Elon Musk e Jeff Bezos nella corsa al nascente mercato del turismo spaziale. Attualmente ha una capitalizzazione di mercato di $ 4,1 miliardi. La società ha perso $ 210 milioni con un fatturato di soli $ 3,8 milioni l’anno scorso.

Reuters ha riferito che l’attore Leonardo DiCaprio e la pop star Justin Bieber saranno tra i primi a unirsi a Branson nel primo volo suborbitale di Virgin.

Branson si è mosso per proteggere la compagnia aerea Virgin Atlantic, che si è rivelata la più vulnerabile delle partecipazioni di Virgin. La difficile situazione della compagnia aerea ha dominato i titoli dei giornali da quando la pandemia è iniziata a metà marzo.

La scorsa settimana Virgin Atlantic ha annunciato che avrebbe tagliato 3.150 posti di lavoro e chiuso i voli da Londra Gatwick, con il ceo Shai Weiss che ha avvertito che sebbene la compagnia aerea abbia “resistito a molte tempeste”, niente “è stato devastante come Covid-19, con la conseguente perdita di vite umane e di mezzi di sostentamento per tante persone”.

Nel fine settimana Sky News ha riferito che Branson ha assunto la banca di investimento Houlihan Lokey per trovare investitori disposti a iniettare finanziamenti di emergenza nella compagnia aerea. La ricerca di investitori esterni ha seguito l’impossibilità per Branson di ottenere finanziamenti governativi a sostegno di Virgin Atlantic.

A metà aprile il governo del Regno Unito ha comunicato a Virgin Atlantic di inviare nuovamente la sua proposta per un pacchetto di salvataggio da $ 622 milioni (£ 500 milioni).

Il Financial Times ha riferito che il governo britannico è rimasto indifferente di fronte alla sua richiesta iniziale, che includeva un pacchetto di prestiti e garanzie commerciali da $ 622 milioni (£ 500 milioni).

In un post sul blog del sito web di Virgin, Branson ha dichiarato: “Faremo tutto il possibile per far funzionare la compagnia aerea, ma avremo bisogno del sostegno del governo per raggiungere questo obiettivo di fronte alla grave incertezza che circonda i viaggi oggi e non sapendo per quanto tempo gli aerei saranno fermi a terra. Questo potrebbe avvenire sotto forma di un prestito commerciale, non sarebbe denaro gratuito e la compagnia aerea lo rimborserebbe. La realtà di questa crisi senza precedenti è che molte compagnie aeree in tutto il mondo hanno bisogno del sostegno del governo e molte l’hanno già ricevuto. Senza di esso non rimarrà più concorrenza e centinaia di migliaia di posti di lavoro andranno persi, insieme a collegamenti critici e a un enorme valore economico”.