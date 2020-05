Spread the love











#iostoacasa: un documentario online ai tempi del Coronavirus

Come gestire il nervosismo durante una quarantena forzata? Quali sono le strategie più utili per fronteggiarla?

Conoscere le chiavi della gestione emotiva può rivelarsi indispensabile durante l’attuale isolamento domiciliare.

Ne parlano famosi specialisti (tra cui un cosmonauta) nel documentario #iostoacasa diretto da Oxana Șelari

Diretto da Oxana Șelari, il documentario #iostoacasa presenta, per la prima volta, le tecniche di isolamento praticate dagli astronauti nello spazio, con il consiglio di Dumitru Dorin Prunariu, l’unico cosmonauta rumeno. Inoltre, vengono illustrate le opinioni di rinomati specialisti: Filippo Ongaro – ex medico degli astronauti e life coach, Giulia Schena – psicoterapeuta relazionale, Leonardo Mendolicchio – psichiatra, psicoanalista e psicoterapeuta, Luca Dalla Valle – Health & Performance Coach, Tiziana Stallone – biologa e nutrizionista.

Oxana Șelari, è una giornalista, regista, moglie e madre residente a Milano. Le situazioni di vita, di famiglia e di coppia che ha sperimentato nei giorni di quarantena, l’hanno portata a realizzare, nel limitato arco temporale di 30 giorni, un documentario che vede in primo piano la gestione della propria famiglia e tutte le difficoltà riscontrate in tempo di pandemia.

La sopravvivenza al Covid-19 e l’isolamento nella propria casa può spaventare, deprimere e stressare. La gestione della famiglia in queste condizioni, soprattutto aggiunta allo smartworking, può risultare difficoltosa e attivare emozioni negative e difficilmente controllabili.

Nella maggior parte dei casi questo isolamento viene considerato eccessivo, drastico e insopportabile. Pochi ne accettano l’importanza. Pochi, per sostanziale mancanza di senso civico, capiscono che è necessario collaborare ed essere responsabili individualmente e collettivamente, per salvaguardare la salute di tutti, a livello nazionale e globale.

L’isolamento che stiamo vivendo è molto simile all’addestramento degli astronauti, anche se la loro attività nelle missioni spaziali è molto diversa e richiede una preparazione straordinaria. Tuttavia nell’isolamento domestico si possono adottare delle tecniche simili a quelle adottate dagli astronauti.

L’intento del documentario è quindi quello di identificare modelli e tecniche di superamento dell’isolamento che portino a una sua comprensione e a un graduale adattamento.

Di fondamentale importanza nella sua realizzazione è stato il contributo di esperti del calibro: Dumitru Dorin Prunariu – cosmonauta, Filippo Ongaro – ex medico degli astronauti e life coach, Giulia Schena – psicoterapeuta relazionale, Leonardo Mendolicchio – psichiatra, psicoanalista e psicoterapeuta, Luca Dalla Valle – Health & Performance Coach, Tiziana Stallone – biologo e nutrizionista.

“Con l’avvento della pandemia ero entrata in crisi, ero continuamente focalizzata sulle notizie dei telegiornali, letteralmente ipnotizzata dai continui bollettini sui contagi, finché mio fratello non mi ha incoraggiata a cercare in altro modo una soluzione ai miei problemi. Così è nato il documentario, che ha occupato una buona parte del mio cervello, permettendomi di vedere una luce in fondo al tunnel, e soprattutto, di Sperare e Sognare, di nuovo!”, ha affermato la regista Oxana Șelari.

Il documentario è stato girato interamente in casa, con le attrezzature disponibili al momento. Le interviste sono state realizzate via Skype. La lingua originale è l’italiano, con sottotitoli in inglese, rumeno e russo. La lingua originale è l’italiano, con sottotitoli in inglese, rumeno e russo. Il poster è stato realizzato da Mihai Zgondoiu aka Zgondy, artista, curatore e gallerista con studi di dottorato nel campo delle arti visive.

Il progetto è offerto a titolo gratuito, non commerciale e senza budget, distribuito sul web e sui social network. E anche gli esperti, che si ringraziano, hanno partecipato a questo progetto pro bono.

Una produzione Xiusha Production.

AgențiadeCarte.ro è il media partner del progetto.

Il documentario è disponibile su Youtube al link:

