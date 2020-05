“Di fronte alla crisi di Covid-19, le mafie italiane si sfregano le mani”

Spread the love











La città di Locri, nella regione italiana della Calabria, dove è installato il clan Cataldo, da ‘Ndrangheta, l’8 aprile 2020. © Gianluca Chininea,

I clan mafiosi in Italia sembrano approfittare dell’epidemia di coronavirus e del disagio economico, come nelle crisi precedenti. Tra opportunistica assistenza sociale, prestiti utili e nuovi settori di investimento, le autorità italiane sono in allerta.

Nel 1980 il terremoto che colpì Napoli e la regione Campania, uccidendo quasi 2.700 persone, aveva permesso alla mafia napoletana, la Camorra, di affrontare l’arroganza nei lavori di ricostruzione. Nel 2009, l’ex direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), Antonio Maria Costa, ha affermato di avere prove del fatto che il denaro delle organizzazioni criminali era stato l’unico capitale di investimento liquido utilizzato dalle banche durante la crisi economica. Un decennio più tardi, in una rubrica del quotidiano La Repubblica , il giornalista Roberto Saviano sta ora allertando la “opportunità redditizia” offerta da questo contesto di crisi sanitaria per la mafia nel 2020.

Ai primi di aprile, la polizia italiana ha sequestrato mezzo milione di euro in contanti nascosti in un furgone guidato dai calabresi legati all’organizzazione ‘Ndrangheta. Il veicolo è stato fermato al confine settentrionale da un paese orientale, secondo il quotidiano Il Fatto Quotidiano .

“È un fatto capitale”, commenta per la Francia 24 Fabrice Rizzoli, specialista in reati gravi e autore di “La mafia dalla A alla Z” (ed. Tim Buctu) . “In generale, vengono sequestrate molte droghe ma raramente denaro, e ancor meno denaro immagazzinato all’esterno e che viene rimpatriato in Italia. Ciò significa che i clan cercano di alimentare gli aiuti popolazione “.

Cestini alimentari e prestiti alle PMI

Di fronte all’aumento della povertà nel Paese, lo Stato italiano ha annunciato la distribuzione di buoni alimentari per 400 milioni di euro. Secondo le informazioni del sindacato agricolo italiano Coldiretti, trasmesse da AFP, le richieste di aiuti alimentari da parte di associazioni come la Caritas e le banche alimentari sono aumentate del 30% a marzo.

Allo stesso tempo, le autorità e diversi media hanno notato che le mafie offrivano aiuti e distribuivano cesti alimentari, già a marzo, alle famiglie in difficoltà finanziarie. Una strategia di reclutamento ma anche un consenso sociale, mentre le misure sanitarie hanno consentito ad alcuni sponsor incarcerati di beneficiare degli arresti domiciliari e di tornare nei territori che controllano .

Nel famoso quartiere Zen di Palermo, il fratello del capo di Cosa Nostra, Giuseppe Cusimano, è stato visto mentre distribuiva cibo attraverso un’organizzazione benefica vicino al cartello. “Mostra ma non conta”, ha detto Fabrice Rizzoli, per il quale tale generosità acquista lealtà. “In cambio, la mafia chiede” servizi “: nascondere armi o un fuggitivo, impiegare un cugino, mettere sugli scaffali la mozzarella degli affari del clan e non quella del concorrente.”

Le statistiche pubblicate alla fine di aprile dal Ministero degli Interni hanno mostrato un calo del 66% dei reati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tuttavia, un tasso sembrava aumentare: quello dei prestiti usurabili, in aumento del 9,1%. Come nella crisi del 2009 e mentre il parto ha comportato il rischio di fallimento per le piccole imprese, “ci troviamo in un contesto in cui le banche prestano poco alle PMI, per poi passare a un sistema paralegale. le mafie portano soldi freschi ma sporchi “, spiega alla Francia 24 Clotilde Champeyrache, docente all’Università di Parigi 8, specialista in mafie e autrice di” The Hidden Face of the Economy “(PUF).

“In tempi normali, un tasso usurabile è estremamente difficile da rimborsare”, spiega il ricercatore. “Oggi la crisi è enorme, quindi c’è un vero terreno fertile: durante Covid-19, i tassi saranno ragionevoli per consentire al maggior numero di cadere sotto il taglio della mafia”.

Secondo Amedeo Scaramella, della Fondazione San Giuseppe Moscato, che lotta contro il prestito di clan, le mafie intrappolano successivamente i mutuatari aumentando gli interessi fino al 300%.

Vecchi affari e nuovi affari

Mentre i controlli alle frontiere e allo spazio pubblico sono stati inaspriti in Europa, l’industria della droga non sembra aver subito misure di contenimento. In ogni caso, non nel mercato all’ingrosso. “Il commercio al dettaglio è limitato ma la produzione di cocaina ed eroina non si è fermata. Sembra che ci sia stato un boom nel mercato della droga prima del parto. I consumatori e le mafie hanno fatto rifornimenti” , dice Clotilde Champeyrache. Alla fine di marzo, il figlio di un grande capo della ‘Ndrangheta calabrese fu arrestato mentre stava scavando mezza tonnellata di cocaina immagazzinata in un giardino . La polizia lo ha individuato per aver violato il parto.

Storicamente, le mafie italiane hanno anche investito in diverse aree di attività legale. La salute è quindi un obiettivo. Nel 2010, un’indagine della Commissione Antimafia ha fatto cadere il direttore dell’agenzia sanitaria Pavia, Carlo Antonio Chiriaco. Era il rappresentante della ‘Ndrangheta in questa città lombarda.

“Inoltre, le famiglie criminali si infiltrano nella salute fornendo servizi legali attraverso società di pulizia, lavanderia, sicurezza o materiali”, ha dichiarato Fabrice Rizzoli. “In questi tempi di Covid-19, è possibile che gli ospedali possano fare scorta di attrezzature dove possono, in caso di emergenza. Potremo in seguito scoprire che alcuni fornitori sono collegati alla mafia.”

In un articolo su Elle , Roberto Saviano andò oltre e disse: “La Camorra sembra già aver investito nel business più redditizio del momento: il commercio di maschere, guanti e gel idroalcolico”.

Post-crisi: gare d’appalto e “corona bond”

Gli esperti concordano su un punto: è nel riavvio che le organizzazioni criminali trarranno il massimo beneficio. “Distribuendo cestini alimentari, entrando nelle case delle famiglie povere, la mafia non sta solo cercando di reclutare. Fornisce anche istruzioni di voto, che sono in parte rispettate”, ha dichiarato Fabrice Rizzoli. Rafforza così la sua attività principale: gare d’appalto.

“Non appena ci sono gare d’appalto nel settore delle costruzioni, almeno nel sud Italia, le mafie cercano di catturarle con le loro attività legali”, afferma Clotilde Champeyrache. Nel 1980, dopo il terremoto, la Camorra era diventata il “vero partner nella ricostruzione”, secondo le parole del fondatore dell’Osservatorio sulla Camorra .

Per Roberto Saviano, anche le organizzazioni criminali italiane trarranno vantaggio dai settori falliti per investire in nuovi mercati. “Chi acquisterà i complessi turistici della Costa Azzurra o della Costa del Sol danneggiati dalla crisi del turismo del 2020?”, Scherza.

In un editoriale del quotidiano tedesco Die Welt , la giornalista Christoph B. Schiltz ha invitato il cancelliere Angela Markel a “rimanere fermi” nel suo rifiuto di distribuire “titoli a corona” da parte dell’Unione europea. Ha insistito sulla “pioggia di soldi da Bruxelles” che sarebbe caduta sulle mafie italiane. Luigi di Maio, ministro degli Affari esteri, ha reagito descrivendo questo forum come “vergognoso e inaccettabile”.

Fabrice Rizzoli riconosce che “le mafie cercheranno il più possibile di silurare gli aiuti pubblici”. Lo scorso gennaio, la polizia italiana ha smantellato una rete mafiosa a Tortorici, in Sicilia, che aveva sottratto 10 milioni di euro dai fondi europei destinati all’agricoltura.

“Questi fatti si verificano anche altrove che in Italia”, ha sfumato. In Corsica, tra il 2015 e il 2019 è stata stimata una presunta frode nel settore agricolo a 36 milioni di euro. L’ associazione anticorruzione Anticor ha presentato una denuncia . Allo stesso modo, la giornalista Petra Reski ha avvertito per molti anni le reti calabresi installate in Germania. Ritiene che la giustizia tedesca sia poco equipaggiata per combatterli.

Il riassunto della Francia 24 settimane ti invita a tornare alle notizie che hanno segnato la settimana. L’Italia è afflitta dal crimine organizzato. Il suo sistema di difesa antimafia è il più sofisticato al mondo. A differenza della Francia o della Germania, l’Italia ha tre grandi organi istituzionali dedicati alla lotta contro le organizzazioni criminali, all’interno del sistema giudiziario, il Ministero dell’Interno e il Parlamento

