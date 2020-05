Colori e Festa : l’estate 2020 di MERAMZING BEACHWEAR propone un colorato tuffo negli anni ‘90

Spread the love











Stilisticamente l’estate 2020 di MERAMZING BEACHWEAR propone un colorato

tuffo negli anni ‘90 con silhouette comode d’ispirazione athleisure e raffinati rimandi

a icone della moda del tempo come Lady Diana e Pamela Anderson.

Novità di stagione è la linea profilata che comprende i modelli Elisea, Diana eLuana. “Elisea” è un bikini con reggiseno a triangolo morbido, in Lycra consistente,che si adatta ai fisici più diversi, abbracciando e sostenendo ogni tipo di seno. Loslip è vezzoso con i laccetti sui fianchi e non eccessivamente sgambato sul retro.“Diana” è un intero in stile olimpionico, chic nella basicità delle tinte che nascondeun’anima sportiva sul retro e una allure femminile nella profonda scollatura. “Luana”è il due pezzi con reggiseno sportivo e slip a vita bassa che rievoca le atmosferedelle spiagge della California dove il fitness si fonde con il relax di una bellagiornata passata al mare. Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni Bianco/Nero,Fucsia/Arancio e Rosa/Bordeaux.

Un must del brand è rappresentato dalle

creazioni in velluto (tessuto creato appositamente per il beachwear che si asciuga

molto velocemente) nei modelli Vany, Giuly e Mia. “Vany” è un bikini con reggiseno

con ferretto fermato con doppia cucitura, adatto a chi ha molto seno. Lo slip è una

mutandine classica leggermente sgambata. “Giuly” è composto da reggiseno di tipo

ginnico con spallina sottile e slip ridotto con ampia sgambatura. “Mia” è il classico

costume intero con ampia scollatura. Le varianti colore disponibili sono azzurro,

verde, fucsia e giallo. I modelli realizzati in Lycra puntano sulla brillantezza del

tessuto ripercorrendo le guide stilistiche utilizzate per la linea in Velvet. Martina,

Malisa, Pamela, Nadia e Lina sono le proposte per questa gamma. “Martina” è un

bikini con top ginnico e comodo slip leggermente sgambato. “Malisa” è l’intero

continuativo delle stagioni precedenti, vero best seller di collezione, con spalline

sottili e ampio scollo quadrato. “Pamela” è la novità 2020: intero ispirato alla mitica

CJ Parker di baywatch interpretata dalla voluttuosa Pamela Anderson, è

caratterizzato dal logo del brand impresso in modo oleografico. “Nadia” è un bikini

dalla linea seducente con reggiseno brassiere con spalline rimovibili e slip a V

sgambato con arriccio sul fianco. “Lina” è un bikini con reggiseno con ferretto

fermato con doppia cucitura e slip a vita bassa. La palette colore comprende: blu,

verde, fucsia e arancione.



Il fuori acqua MERMAZING BEACHWEAR ripropone un must have degli anni’ 90: il

pareo. Realizzato in poliammide riciclata con un 22% di elastan che conferisce al

tessuto un’eccezionale plasmabilità. E’ in lino 100% naturale “Marina” la camicia

over dal taglio maschile proposta in bianco ottico con bottoni e logo a contrasto nei

colori di collezione.