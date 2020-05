Chi è Victoria Mabelle? vita privata biografia della fotomodella olandese

Spread the love











Nato ad Amsterdam Slotervaart, Paesi Bassi, con Orgins camerunensi Victoria Mabelle è cresciuta nell’era degli anni ’90 piuttosto preparata a diventare una ballerina o un avvocato, ma ha avuto la fortuna di assistere alla nascita della bellissima, sicura ed elegante gazzella dall’aspetto di Supermodels chi anni dopo l’avrebbe ispirata ad entrare nel settore della modellistica.

Victoria ha iniziato a fare la modella nei suoi primi anni dell’adolescenza ad Amsterdam, realizzando scatti di prova e piccoli concerti per profilarsi e creare un portfolio.

Nel 2014 ha partecipato al suo primo spettacolo per Fashionweek Amsterdam che ha aperto.

Nel 2015 ha vinto “Publics Favorite” alle finali degli Dutch Makeup Awards.

Intorno al diciottesimo anno Victoria fu firmata per un breve periodo con agenzie, ma decise di diventare indipendente durante il college di Amsterdam, dove studiò sicurezza sociale e risorse umane per frequentare la scuola di legge.

Dopo essersi laureata al College nel 2016, ha scelto di trasferirsi all’estero per seguire il suo desiderio nel settore delle arti e dell’intrattenimento.

Con la sua base recentemente trovata in Belgio, ha viaggiato principalmente attraverso il Benelux, nonché in Francia, Spagna, Ungheria, Germania, Regno Unito e Repubblica Ceca

dove ha realizzato numerosi editoriali, progetti artistici e sfilate di moda.

Ha anche partecipato a una competizione di modelle in cui si è classificata tra le prime 10 in finale.

Ora più di 8 anni nel gioco e nella sua città natale, Victoria sta espandendo il suo marchio in progetti cinematografici e artistici personali, oltre a consulenza e coaching come una forma di restituzione a coloro che si sentono ispirati dal suo lavoro.

Oltre al suo lavoro nel settore, lavora nella sua comunità come assistente sociale nei programmi per la casa dei giovani.

Victoria trova la sua ispirazione nella vita di tutti i giorni. Dalle sue esperienze personali a influenze esterne ed eventi collettivi,

un camaleonte con un aspetto e una grande varietà di interessi, il suo stile personale può essere descritto come un mix retrò che comprende influenze degli anni ’50, ’80 e ’90 insieme ad aspetti storici culturali ispirati dalla sua stessa strada verso la divinità femminile nel suo #Goddeshood.

Attraverso il suo viaggio verso la comprensione dell’importanza del benessere di sé e dell’amore per se stessi e di essere in grado di esprimere se stessi in qualsiasi modo sia comodo.

È cresciuta diventando la donna dallo spirito libero che è ora con una visione aperta della vita comprendendo “unicità” attraverso le differenze di cultura, tradizione, norme e valori,

ma anche hobby e interessi.

Nel 2019 è nato C’estmabellevictoire …

