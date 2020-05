Abruzzo città dell’arte: tutti i prezzi per una stazione COVID-19

Spread the love











Hotel Miramare Silvi *** – OFFERTA ANTI COVID19

Prezzo: € 40,00 al giorno a persona

PENSIONE COMPLETA – MINIMO 2 GIORNI

Periodo : dall’26.05 al 03.06

Trattamento: Pensione completa

L’offerta include:

– Sistemazione in hotel in camera comoda con servizi, bagno, balcone vista mare laterale, telefono diretto, Tv satellitare, cassaforte, phon, ventola soffitto e aria condizionata

– Colazione internazionale in piscina

– Pranzo e cena con menù vario ed a scelta del cliente ( super pranzo con musica 02.06.2020 )

– Giardino sul mare con docce, lettini e spogliatoi

– Servizio spiaggia con ombrellone e sedie a sdraio

– Parco giochi sul mare con giochi in plastica e legno – beach tennis – beach volley – beach basket – ping pong – soccer – bocce –

– Uso della piscina con solarium

– Uso della vasca idromassaggio sul mare

– Bici

– Internet Free

* Supplemento Singola : € 08,00 al giorno

* Supplemento Matrimoniale ( uso singola ) : € 15,00 al giorno

* Supplemento Vista mare frontale : € 10,00 al giorno/camera *

* Supplemento Frigo/bar : € 05,00 al giorno/camera *

– Trattamento B/B :

– Camera Singola : € 35,00 al giorno

– Camera Matrimoniale ( uso singola ) : € 40,00 al giorno

– Camera Matrimoniale : € 50,00 al giorno

– Camera Tripla : € 70,00 al giorno

– Camera Quadrupla : € 85,00 al giorno

– Family-room ( 2 camere comunicanti ) : € 100,00 al giorno ( in 4 persone )

– Family-room ( 2 camere comunicanti ) : € 110,00 al giorno ( in 5 persone )

* nel B/B è compreso :

– Sistemazione in hotel in camera comoda con servizi, bagno, balcone vista mare laterale, telefono diretto, Tv satellitare, cassaforte, phon, ventola soffitto e aria condizionata

– Colazione internazionale in piscina

– Giardino sul mare con docce, lettini e spogliatoi

– Servizio spiaggia con ombrellone e sedie a sdraio

– Parco giochi sul mare con giochi in plastica e legno – beach tennis – beach volley – beach basket – pingpong – soccer – bocce –

– Uso della piscina con solarium

– Uso della vasca idromassaggio sul mare

– Bici

– Internet Free

LE VARIE OFFERTE NON SONO CUMULABILI

Se siete interssati a prenotare potete contattarci ai numeri 085/930235 e 085/9354422, al numero di fax 085/9351533 o via email oppure dalla nostra pagina contatti.

Per la segreteria invernale è possibile usare questo numero di telefono 085/9352800.