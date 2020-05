ALESSANDRA PELUSO, LA MODELLA CURVY CHE… AIUTA GLI STUDENTI

Spread the love











Da modella curvy a operativa in un progetto che ha portato alla messa on-line di un servizio rivolto ad alunni e studenti. Se sui social Alessandro Peluso continua a mietere consensi e crescere di numero, c’è una novità che la riguarda molto da vicino. “La mia figura non vuole essere solo la ragazza curvy e interista che posta foto sui social – racconta – ma anche una lavoratrice che grazie al lavoro in team ha contribuito alla messa on line di una piattaforma digitale che rappresenta un orientamento per gli studenti che non sanno cosa fare del proprio futuro”. Alessandra Peluso è stata nello staff che ha contribuito a tempo di record a mettere on line il Campus Oriente Digital (www.salonedellostudente.it), la prima piattaforma digitale dedicata all’orientamento post-diploma con le offerte formative di università/Its, accademie, italiani e non, una sezione sul lavoro e una per i professori. Una veste nuova e solo in parte diversa da quella più modaiola che nel tempo ha abituato a renderla seguitissima su Instagram.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Un lavoro impegnativo nel periodo del Coronavirus.

La mia figura non è solo forme e Inter, ma anche e soprattutto quella di una ragazza con un cervello e con la voglia di aiutare chi non sa come fare o chi non ha idea di cosa fare del proprio futuro!

Le ultime settimane ti hanno vista al lavoro per costruire il Campus Orienta Digital.

Un progetto che non è indirizzato solo agli studenti delle superiori ma anche ai docenti, alle famiglie… Mi piace l’idea di essere un “punto di riferimento” per i ragazzi e, perché no, se vogliono informazioni sul sito e su come utilizzare a piattaforma possono scrivermi direttamente e soprattutto iscriversi al sito!

Un progetto che ti mette in mostra… con un ruolo nuovo!

Mi piace dare l’idea della Peluso, che da ragazza semplice di 26 anni si mette a disposizione di molti coetanei o di neodiplomati che avranno ulteriori problemi lavorativi a causa del Covid-19. Per quanto mi riguarda, nonostante il Covid ho continuato a lavorare, seppur in smart working.

Alessandra Peluso rimane seguitissima su Instagram.

Ho più di 20mila followers sul mio profilo https://www.instagram.com/alessandra__peluso/?hl=it e voglio continuare a crescere!

CONTATTI

https://www.instagram.com/alessandra__peluso