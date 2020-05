Simone Etere, star del calisthenics a suon di record: le sue lezioni sbancano su Ig

Da ragazzino Simone Etere guardava incantato il fratello allenarsi alla ‘barra’ appesa alla porta in camera. Rapito da quei gesti atletici iniziò ad allenarsi ed a perfezionare la sua tecnica.

Chi è Simone Etere: ‘Fiero delle mie origini meridionali’

A distanza di nove anni Simone è diventato tra gli atleti italiani più apprezzati nel calisthenics al quale alterna, con risultati lusinghieri, le spericolate evoluzioni del parkour. Nato a Sansepolcro (Arezzo) 22 anni fa e residente a Fighille, frazione del comune di Citerna (provincia di Perugia), Etere rimarca con orgoglio le sue origini meridionali. “Papà è di Salerno mentre mia madre è originaria di Catanzaro” – sottolinea il giovane atleta che negli anni è diventato un punto di riferimento anche sul web come influencer di fitness e calisthenics con 148.000 follower su Instagram.

Le lezioni in quarantena, influencer da oltre 148.000 follower su Instagram

In questo periodo di quarantena, per via dell’emergenza Covid 19, Simone offre il suo personale contributo per alleviare il disagio di chi vorrebbe tenersi in forma pur non muovendosi da casa. Lezioni virtuali che hanno entusiasmato i numerosi follower del ventiduenne con il video sull’handstand routines che ha superato le 300.000 visualizzazioni. Muscoli d’acciaio ma anche tanta elasticità per Etere che è alto 1,78 e pesa 74 chili.

Non manca qualche piccolo vezzo come i capelli castani tinti biondi/bianchi chiari. “Del resto il bianco è il mio colore preferito” – ha sottolineato il ragazzo dagli occhi verdi che ha come segno distintivo il tatuaggio di una croce che ‘copre’ tutta la schiena: “Rappresenta quello in cui credo”.

Simone Etere, la passione per la moda e per i viaggi: ‘Collaboro con marchi prestigiosi’

Non solo sport per il ventiduenne che in virtù del suo fisico scolpito ha attirato l’attenzione anche del mondo della moda. “E’ un mondo che mi piace e nel tempo ho iniziato a collaborare con marchi prestigiosi come Puma e Amtourister” – ha aggiunto il toscano che, oltre allo sport, ha evidenziato anche la sua passione per i viaggi.

“Lavoro molto con Instagram e viaggio per pubblicizzare hotel, resort oltre che articoli di abbigliamento e accessori di vario genere. Inoltre pubblicizzo anche prodotti di integratori per lo sport come Nutritioncenter ma sono principalmente un atleta, un artista ed influencer” – ha precisato il personal trainer di calisthenic.

‘Mi sono appassionato allo sport guardando gli allenamenti di mio fratello’

Sacrificio, passione, impegno ed allenamento hanno permesso a Simone di centrare ogni traguardo che si è prefissato. “Avevo 13 anni e mio fratello era nella Folgore italiana. Seguivo sempre i suoi allenamenti alla barra e da lì mi sono appassionato per lo sport”. Il toscano ha scoperto il calisthenics di cui è diventato un fenomeno affinando la tecnica con il trascorrere degli anni.

‘La gente mi predeva in giro, ma le loro critiche mi stimolavano: abbattuti gli ostacoli’

“Nel corso del tempo ovviamente mi sono indirizzato in allenamenti più mirati al piccolo mondo del calisthenics, cosi andando avanti con grande passione e determinazione”. Non sono mancati gli ostacoli. “Ma li ho sempre abbattuti. La gente mi prendeva in giro ma io ho sempre creduto in quello che facevo. Sono stati un pungolo per me ed ora, un certo qualsenso devo anche ringraziarli”.

Simone Etere: il record mondiale al calisthenics, la passione per il parkour

Umiltà e voglia di migliorarsi costantemente fino a raggiungere risultati impensabili. “Sono riuscito a migliorare le varie skill/abilità, nonche’ sono stato il primo nel mondo ad aver chiuso il 360 one arm e 540 one arm alla barra con una mano sola”. Da dieci anni Simone pratica anche parkour con lunsighieri risultati.

Simone Etere e le sue evoluzione al parkour

“Tutt’ora insegno calisthenics in varie palestre e sono molto soddisfatto perché grazie ai sacrifici sono riuscito a trasformare la mia passione in un lavoro ed a trasmettere questa disciplina a grandi e piccoli”.