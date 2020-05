Domani lunedì la ricetta fornita da truffle Eat: il risotto carnaroli al Tartufo nero estivo.

Spread the love











Il risotto al tartufo è un primo piatto prelibato. Un semplice risotto alla parmigiana esaltato dal profumo e dal sapore delle preziose lamelle di tartufo nero.​ La ricetta è facile, ma non economica: sceglietela per una cena a due o per un menu di festa.

INGREDIENTI

320 g di riso Carnaroli

1 l circa di brodo vegetale (cipolla, sedano, carota)

1/2 bicchiere di vino bianco secco

100 g di parmigiano grattugiato

60 g di burro

20 g di tartufo nero

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Risotto al tartufo: ovvero come ottenere da una ricetta facilissima un primo piatto prelibato. Bastano un semplice risotto alla parmigiana, quello bianco preparato con riso e brodo, mantecato con burro e parmigiano reggiano, e il più prezioso dei funghi. Tartufo nero ridotto a scaglie sottili, direttamente sul riso appena impiattato.

L’intensità del tartufo risulta protagonista assoluta di qualunque abbinamento si voglia provare. Per questo si tratta sempre di preparazioni molto semplici che esaltano, e vengono esaltate, dalla sua presenza. Gli esempi più classici, accanto al risotto con tartufo, sono probabilmente i Taglierini al tartufo o le Bruschette al tartufo.

Tartufo bianco o tartufo nero? Quello dei tartufi è un vero e proprio universo composito, fatto di varietà differenti, appassionati, fiere, quotazioni e il gusto personale di ognuno. Tendenzialmente però si può indicare a grandi linee il regno del tartufo bianco a Nord del paese, Alba e il Piemonte in primis. In Umbria, Molise e più a Sud quello del tartufo nero.