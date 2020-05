Sergio Bava, l’oblio della memoria: navigando in internet siti vecchi e pagine mai aggiornate

Spread the love











A volte navigando senza meta in internet ti puoi imbattere in vere perle anche in siti vecchi e non più aggiornati.

Il blog del fotografo Sergio Bava

A noi è successo proprio così. Siamo entrati nel sito del fotografo Sergio Bava.

Un vecchio sito Blogger non più aggiornato dal 2018. Non ci siamo arresi alla prima impressione e abbiamo sfrugugliato, sfogliato con attenzione e siamo stati premiati.

Abbiamo trovato una perla che vogliamo condividere.

Un intero libro di fotografia liberamente consultabile del 2009 sul Giardino Botanico di Porto Alegre (Jardim Botânico de Porto Alegre) per i 50 anni di conservazione della flora del Rio Grande do Sul (questa la traduzione google per 50 Anos Conservando a Flora Gaúcha).

Sfogliatelo con calma, non rimarrete delusi. Ancora meglio sarebbe tradurre e leggere il testo purtroppo solo in portoghese.

http://www.jb.fzb.rs.gov.br/upload/1370282475_LivroJB-50Anos.pdf