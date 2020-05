Il Burro al Tartufo ottimo per la cucina , come farlo? Truffle Eat

Spread the love











Il burro al tartufo è un aggiornamento al burro standard che lo rende ancora più interessante! I veri amanti del tartufo nero lo troveranno un’aggiunta appetitosa a tutti i tipi di cibo. Distribuisci il tuo pane preferito, aggiungi una bistecca cotta, la tua pasta preferita, carote leggermente bollite o patate novelle al vapore.ingredienti

30 g di tartufo nero fresco

700 g di burro non salato

Sale marino meglio se al Tartufo

Indicazioni :

Tagliare il burro a pezzetti e lasciarlo ammorbidire a temperatura ambiente.

Mescolare con una spatola fino a che liscio e cremoso.

Trita il tartufo fresco e aggiungi, assicurandoti che il tartufo sia ben miscelato nel burro.

Raschiare insieme e tornare al frigorifero, ca. 10 minuti Ciò consentirà al tuo burro di essere arrotolato.

Metti il ​​burro al tartufo sulla pellicola trasparente o sulla carta da forno, piegalo per sigillarlo e arrotolalo con il palmo della mano in una salsiccia. Assicurati che il burro non si sciolga di nuovo.

Ritorna al frigorifero per impostare completamente e utilizzare entro 2 settimane. Meglio congelare, dura 12 mesi e usalo tagliando un anello, come richiesto.