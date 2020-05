Accademia delle Farine & Sapori Italia fondata dal dott. Roberto Ugolini www.flouracademy.com/

Spread the love











La pianta ha un apparato radicale ramificato con una radice primaria che arriva in profondità nel terreno umido. Il grano saraceno ha semi triangolari e produce un fiore che di solito è bianco, sebbene possa anche essere rosa o giallo. Il grano saraceno si ramifica liberamente, invece di coltivare o produrre polloni, causando un adattamento più completo al suo ambiente rispetto ad altre colture di cereali. La densità dello scafo del seme è inferiore a quella dell’acqua, facilitando la rimozione dello scafo.

Il grano saraceno viene coltivato per il grano dove è disponibile una stagione breve, sia perché viene utilizzato come secondo raccolto nella stagione, sia perché il clima è limitante. Il grano saraceno può essere un raccolto di copertura affidabile in estate per adattarsi a una piccola fessura della stagione calda. Si stabilisce rapidamente, che sopprime le erbacce estive. Il grano saraceno ha un periodo di crescita di sole 10-12 settimane e può essere coltivato ad alta latitudine o nelle aree settentrionali. Cresce da 30 a 50 pollici (da 75 a 125 cm) di altezza.

Sulla scena della produzione

Per quanto riguarda i dati storici, è noto che un secolo fa l’Impero russo era il leader mondiale nella produzione di grano saraceno. Le aree in crescita nell’impero russo erano stimate a 6,5 ​​milioni di acri (2.600.000 ha), seguiti da quelli della Francia a 0,9 milioni di acri (360.000 ha). Nel 1970 l’Unione Sovietica ha coltivato circa 4,5 milioni di acri (1.800.000 ha) di grano saraceno. Rimane nel 2014 un cereale chiave. La produzione in Cina è cresciuta notevolmente durante gli anni 2000, per competere con la produzione russa.

Negli Stati Uniti nord-orientali, il grano saraceno era una coltura comune nei secoli XVIII e XIX. La coltivazione è diminuita drasticamente nel 20 ° secolo a causa dell’uso di fertilizzanti azotati, a cui il mais e il grano rispondono fortemente. Nel 1918 furono raccolti oltre 1.000.000 di acri (400.000 ha) negli Stati Uniti. Nel 1954, che era sceso a 150.000 acri (61.000 ha), e nel 1964, le statistiche annuali di produzione dell’anno scorso furono raccolte dall’USDA, solo 50.000 acri (20.000 ha) sono cresciuti. Tuttavia, potrebbe beneficiare di una “esplosione di popolarità dei cosiddetti grani antichi” segnalata negli anni 2009-2014. Vediamo ora alcuni dati sulla produzione di grano saraceno attuale, aggiornata a novembre 2014.

Primi dieci paesi produttori di grano saraceno

Area di produzione (Int $ 1000) Produzione (MT)

1 Cina, terraferma 42.600 700.000

2 Polonia 17.565 94.421

3 Brasile 12.412 60.000

4 Japan 6.182 44.600

5 Stati Uniti d’America 3.981 82.000

6 Kazakhstan 3.473 48.040

7 Federazione Russa 3.375 796.551

8 Bhutan 1.882 4.303

9 Ucraina 1.318 238.700

10 Repubblica unita di Tanzania 1.134 10.000

Primi 5 paesi che esportano grano saraceno

Canada (15%), Bolivia (10%), Stati Uniti (10%), Cina (8,1%) e Germania (6,5%)

Primi 5 paesi che importano grano saraceno

Stati Uniti (12%), Germania (8,5%), Paesi Bassi (7,6%), Giappone (6,2%) e Belgio-Lussemburgo (5,7%)

La farina d’orzo è proprio come sembra: una farina non di grano ottenuta dalla macinazione di orzo intero. È una popolare alternativa alla farina di grano perché, a differenza di molte farine non di grano, contiene del glutine. Questo ovviamente non lo rende una buona scelta per i celiaci, che non possono tollerare il glutine, ma significa che è un’opzione eccellente per i fornai più convenzionali che desiderano espandere le loro abilità lavorando con farine alternative. Barley 2

La farina d’orzo ha un sapore delicato, ma leggermente nocciolato, che arricchisce sia le farine regolari che quelle integrali. Puoi sostituirlo in una ricetta normale per un massimo di 1/2 della farina ordinaria senza compromettere la consistenza del prodotto da forno (ad eccezione di prodotti da forno molto delicati / sensibili, come la torta di angelo, che si basano sulla presenza di un quantità precisa di farina per funzionare bene). Infatti, poiché ha un basso contenuto di glutine, può effettivamente aiutare a tenere in forno i prodotti da forno, pur prestando abbastanza glutine alla ricetta per consentirne la lievitazione corretta. Rispetto alla normale farina per tutti gli usi, ci sono alcuni benefici nutrizionali per l’orzo. Ha un po ‘meno calorie e più di 4 volte la fibra per tutti gli usi. Ha anche un po ‘più di fibre rispetto alla farina integrale.

È una buona farina da sostituire in pane veloce, muffin e biscotti per un tocco di grano intero ed è un ingrediente facile da giocare in cucina in generale. Puoi trovarlo in quasi tutti i negozi di alimenti naturali (Whole Foods, ecc.) Nel corridoio di cottura o di cereali.