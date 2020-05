ZEROTRECENTO : Cerca, acquista e guida la tua nuova auto in meno di “60 minuti”

Spread the love













Stefano Pampillonia e il suo team, a Milano e online, ricercano l’auto giusto e su misura per ogni tipo di esigenza : << la velocità’ di consegna e ricerca dell’auto non puo’ competere con nessuno >> Il parco auto è anche digitale Cerchi un auto?

Noi ti garantiamo che in sole “24h” ti troviamo l’auto, te la proponiamo e se l’auto è di tuo gradimento in pochi minuti noi ti troviamo se richiesto la migliore formula finanziaria per acquistarla, te l’assicuriamo e inoltre se richiesto possiamo anche eseguire personalizzazioni ! Inoltre ti garantiamo un acquisto assolutamente a buon mercato con un risparmio che varia tra il 5% ed il 10%.

Parola di Stefano Pampillonia, titolare di Zerotrecento, concessionario auto che si trova a Milano e prossimamente verrà inaugurata una nuova sede a Varese.

Proponiamo auto nuove, usate e chilometri 0 da acquistare se desiderate comodamente online. Ogni auto ha il suo proprietario D’altra parte, fin dall’inizio, una delle specialità della casa nata nel 2020è l’integrazione dei tradizionali canali di vendita online : << il cliente non è obbligato a venire in sede : se vuole telefona e ci dice cosa sta cercando .

La nostra mission, a quel punto, è fatali empatia e know-how: cerchiamo la vettura giusta per lui e poi gli sottoponiamo alcune proposte via Whatsappe via mail.

Di solito, quando ci viene data carta bianca riesco a offrire il top! >>. L’altra grande specialità di Zerotrecento : << importiamo auto! >>. Questo significa che non abbiamo limiti di ricerca per la tua auto, non abbiamo bisogno di vendertene una che sia perfora nel nostro parco auto.

Acquistiamo per lo più in Germania,Austria e Olanda dove gli standard di qualità sono più elevati. Ogni auto a secondo delle esigenze del cliente puo’ essere tranquillamente personalizzata dal colore dei cerchi, accessori interni dell’auto, pellicole ai vetri ecc…

Assistenza senza eguali

L’assistenza a 360 gradi con un rapporto diretto e leale .

Altri servizi offerti

Offriamo numerosi servizi che troverete elencati qui sotto :

– Finanziamenti, Leasing e noleggi

– Assicurazioni annuali, semestrali, mensili, “5 giorni” anche finanziabili – Carrozzeria

– Riparazioni meccaniche

– Revisioni

– Vendita nuovo e usato

– Noleggio auto

– Vendita e ritiro moto

– Ritiro auto usate, incidentate e con fermo amministrativo

– Conto vendita auto e moto

Contatti :

Zerotrecento

Sede : via Friuli 80 Milano 20135

Magazzino : via Borsellino 12, Gerenzano (VA) 21040 Mail : zerotrecento.milano@gmail.com Telefono/Whatsapp : +39 3407629651

Sito : http://www.zerotrecento.com