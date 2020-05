Si vede spesso il nome Trulle Eat vicino al nome Urbani Tartufi, ma chi è veramente? www.truffleat.it

Spread the love











Truffleat si occupa di importare ed esportare generi alimentari dall’Italia e di esportare dalla Thailandia. Tra le attività ci sono anche la realizzazione di prodotti alimentari in particolar modo aromatizzati al tartufo ad alta qualità della Urbani Tartufi Italia. Cosi come il nome della società esprime, Truffleat vuole dire Tartufa il tuo piatto oppure mangia il Tartufo.

Per la Thailandia provvediamo alla distribuzione sia HoReCa che Retail della Urbani Tartufi in Italia oltre che a vendere direttamente tramite i negozi a Bangkok ed i negozi a Phuket. La vendita avviene sia in Italia che in Thailandia anche tramite e-commerce visitando i siti per l’Italia http://www.truffleat.it e per la Thailandia http://www.truffleat.com.

La nostra società è anche a disposizione di tutte quelle aziende che volessero realizzare i propri prodotti al sapore del tartufo inviando una email al info@truffle.co.th

Siamo anche disponibili a valutare potenziali distributori in altre Nazioni nel Mondo.

Truffleat è un marchio registrato di proprietà della Truffleat co.ltd in Thailandia nata nel 1994, 25 anni fa.