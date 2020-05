LA TARTUFICOLTURA DEL FUTURO Urbani Tartufi.

Per piante micorrizate si intendono semenzali appartenenti alle specie forestali ectomicorriziche, ottenute da seme certificato o da micropropagazione/talea e unite in simbiosi con le principali specie di tartufo di pregio, richieste dal mercato e coltivabili. Il processo produttivo prevede la produzione di plantule “sterili”, ossia allevate in substrati sterili e in ambiente controllato, in modo da ottenere piante sane e sufficientemente sviluppate per poter essere trapiantate e con apparati radicali privi di micorrize dei funghi naturalmente presenti nell’ambiente che comprometterebbero non solo la produzione della pianta stessa ma dell’intero lotto messo a dimora nella medesima superficie.