Chi Michela Limone ? vita privata, istagram età e molto altro ancora

Chi è michela ???

Michela è una ragazza solare spiritosa e grintosa che non si ferma davanti a nulla

sono sempre in movimento e ho tanta voglia di fare

Di dove sono ?

ho 31 anni e vivo con mia mamma a la spezia

com’è stata la mia infanzia? mi piace il mondo dello spettacolo?

Quando ero piccina si parla dell età di 7 o 8 anni

vedevo la tv e m immaginavo li davanti allo schermo o a condurre in uno di quei

programmi tipo gerry scotti o bonolis ..all epoca c’era in onda bim bum bam ecco

da li è nato tutto … oppure

in una di quelle fiction di mafia ahahah quanta fantasia

sin da piccola ho amato subito il palco e la fotografia

ho iniziato ben presto a sfilare e fare book fotografici

Come mi sto preparando per il mio futuro?

crescendo ho perfezionato

il tutto,studiando recitazione a pisa e facendo workshop con vari fotografi

ho lavorato per varie atelier da sposa ..all’intimo ai costumi

da bagno..

La mia più grande ambizione?

la mia piu grande ambizione è la televisione .. amo la tv e tutto ciè che

è spettacolo.. purtroppo non è semplice quando non hai genitori che ti appoggiano seriamente devi fare tutto da sola con le proprie forze quindi tutto ciò che ho e che sto

facendo è grazie a me stessa .. Amo la telecamera e la recitazione piu che mai .. mi sento viva ..realizzata quando recito

o quando scrivo .. quando ho iniziato con il teatro con il mio primo spettacolo è uscita una parte di me che non credevo di avere .. e da li non mi sono più fermata .

Lavori futuri?? progetti ?

Bhe i miei progetto futuri ne ho parecchi e spero di realizzarli

il primo è quello di scrivere un film tt mio ..stare dietro la telecamera e

dirigire .. rispecchia molto il mio carattere .. e un altro mio desiderio è quello di solcare le scene con i piu grandi attori e interpretare vari personaggi in vari soggetti ..si perchè mi sento molto poliedrica ho varie sfaccettature .. Michela è anche questa ma non solo

Oltre tutto iò i miei hobby ? os’amo fare?

amo la natura e gli animali

infatti ne ho 4, amo le donne e sono contro la violenza su di loro infatti per batto

per quella .. sono solare e spiritosa insomma sono un mix

Se mi proponesseroun programma ??

in futuro mi piacerebbe condurre un programma tutto mio

offiancare un grande personaggio televisivo