Spread the love











Qualcuno corre, altri chiacchierano bevendo una birra, come se nulla fosse successo. A soli quattro giorni dall’inizio della ‘fase 2’ i Navigli di Milano tornano ad affollarsi. Intorno alle 19 del 7 maggio, erano numerosi i cittadini in Darsena che non indossavano la mascherina e non rispettavano le misure di distanziamento sociale disposte dal governo. Tra la folla, particolarmente numerosi i gruppi di giovan