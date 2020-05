Il video mostra il ladro d’arte che ruba il prezioso dipinto di Van Gogh: a cura di Sergio Bava

Spread the love











Tutto all’improvviso Tutto ciò che è stato necessario sono state alcune solide oscillazioni con una mazza e un prezioso dipinto di Vincent van Gogh era sparito.

Uno spettacolo televisivo olandese che ha scatenato la criminalità ha trasmesso filmati di telecamere di sicurezza che mostrano come un ladro d'arte si è fatto strada attraverso le porte di vetro rinforzato in un museo nelle prime ore del 30 marzo. Successivamente si è affrettato attraverso il negozio di articoli da regalo del museo con un dipinto di Vincent van Gogh nascosto sotto il braccio destro e la mazza nella mano sinistra.

La polizia spera che la pubblicità delle immagini li aiuti a rintracciare il ladro che ha rubato "Il giardino del pastore a Nuenen nella primavera del 1884" dal Singer Laren Museum mentre era chiuso a causa delle misure di contenimento del coronavirus.

Nessuno è stato arrestato nel furto e il dipinto, che è stato in prestito da un altro museo olandese, il Groninger Museum, quando è stato rubato, è ancora mancante.

La polizia ha nascosto altre riprese all’interno del museo di Laren, una città ad est di Amsterdam, per proteggere le loro indagini. Inoltre, non hanno trasmesso video dall’esterno del museo del ladro in partenza.

L’amministratore delegato del cantante Laren Evert van Os ha sottolineato in una dichiarazione che il filmato non mostrava tutto il furto con scasso e ha difeso la sicurezza, che ha affermato essere stato approvato dalla compagnia assicurativa del museo.