Chi è Celeste Silvestro ? vita privata, altezza, instagram tutto quello che c’è da sapere sulla fotomodella romana

Per farti conoscere meglio dai tuoi fan ci racconti in breve alcune tue tappe importanti della tua carriera?

Tutto è iniziato con una grande passione e un certo talento innato .. Ho iniziato il mio percorso iscrivendomi ad una prestigiosa agenzia di moda a Roma e da lì è iniziata la mia attività di modella a partire da sfilate in passerella , lavori pubblicitari e testimonial di aziende. Per me ogni set è un grande arricchimento personale e professionale perché mi da la possibilità di mettermi in gioco e migliorarmi costantemente. Quest’anno ad esempio ho avuto la possibilità di realizzare la campagna pubblicitaria di un brand di costumi alle Canarie, un’esperienza indimenticabile.. la conduzione del mio spettacolo” Liricando sotto le stelle ” un format itinerante nel territorio pontino scritto, ideato e condotto da me. Dove ho cercato di racchiudere la moda, la danza e la lirica.

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

In futuro dovrò realizzare alcune campagne pubblicitarie per aziende nazionali,continuare con la conduzione del mio evento… Ma ci saranno altre novità che non posso svelarvi anzi vi invito a seguirmi sui miei social per scoprire cosa accadrà..

Hai il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo? Se sì, cosa nello specifico?

Si è sempre stato un mio sogno lavorare nel mondo dello Spettacolo e del Cinema. Fin da piccola mi ha sempre affascinato questo settore: lo immagino un pò come una sfera magica, dove in particolare per il Cinema bisogna immedesimarsi in un determinato ruolo e far suscitare emozioni in chi ti guarda. Un mio sogno è quello di affermarmi come conduttrice, condurre un programma tutto mio in una rete nazionale e per questo ci stiamo lavorando..

C’è un personaggio dello spettacolo con cui vorresti lavorare?

Si in realtà mi piacerebbe lavorare con diversi attori e presentatori. In particolare con Carlo Conti. Magari vorrei portare il format che ho ideato su rete nazionale.

Quando conta per te la bellezza?

La bellezza può ritrovarsi in moltissimi aspetti, sotto diverse forme e in qualunque cosa, come si dice che la bellezza è negli occhi di chi la guarda e che la osserva.

In questo campo sicuramente è un fattore determinante, ma ciò che davvero fa la differenza a mio parere è la propria personalità, il fascino. Il modo in cui si riesce ad esprimere il proprio essere in determinati contesti. La bellezza si vede, ma l’eleganza …Si sente .

C’è un forte senso di autocritica per arrivare ad avere un fisico a questi livelli?

Si per mantenersi in forma c’è bisogno di un’attività fisica costante, disciplina e dedizione. Sono dottoressa in Scienze Motorie, personal trainer di me stessa, amo allenarmi e praticare Yoga. Il confronto è soprattutto con sé stessi ,per migliorarmi ogni giorno fisicamente e mentalmente.

Per le donne che vorrebbero intraprendere questa strada cosa consigli?

Sicuramente è un lavoro difficile, competitivo e soprattutto molto professionale. Il mio consiglio è di studiare sempre , non fermarsi mai perché non ci si improvvisa. Di non arrendersi al primo no, ma insistere e credere nei propri sogni e nelle proprie potenzialità.



Un regalo che ti piacerebbe ricevere in questo momento?

In questo momento così delicato mi piacerebbe riavere la libertà, il bene più prezioso! Libertà di poter riprendere a lavorare e quindi esprimermi nel mondo artistico. Sperando che questa pandemia si risolva il prima possibile..

9 Cos’è il successo?

Avere un obiettivo chiaro nella vita e impegnarsi costantemente per raggiungerlo perché credo che il successo sia un viaggio, non una destinazione.

In sostanza è un processo che porta verso l’obiettivo,nel momento in cui hai individuato qualcosa che ti entusiasma e spinge a muoverti in quella direzione.

10 Ultima domanda il senso della vita?

Per me è praticare la gratitudine tutti i giorni.

Vivere il momento presente, amando incondizionatamente ciò che ci circonda.

Essere felici e grati