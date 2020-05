Nuova App per lo Sport e il Fitness in fase 2 “Dunamis Outdoor”

Spread the love











Dall’11 Maggio su tutti i playstore, lancio probabile per alcune città il 18 Maggio

“Dunamis Outdoor” è la soluzione per lo sport e il fitness durante la fase 2 dell’emergenza Covid-19: una community web ispirata alle notissime Airbnb e Blablacar, che in pochi giorni ha già registrato migliaia di condivisioni. Gli istruttori pubblicano le loro lezioni outdoor, gli utenti si prenotano e si allenano trovandosi al punto di ritrovo. La App Dunamis Outdoor sarà scaricabile su tutti i dispositivi Android e IOS dal playstore a partire da lunedì 11 Maggio. L’inizio delle attività è previsto per il 18 Maggio, se le disposizioni lo consentiranno, altrimenti al 1 Giugno. Il progetto è ideato e realizzato dalla SSD Dunamis, che sta lanciando campagne di crowdfunding nelle città

previste per il lancio: Milano, Torino, Bologna, Genova, Firenze e Verona. Il numero massimo di partecipanti ad ogni lezione varierà in base alle disposizioni di legge. Dunamis Outdoor trattiene una commissione sui pagamenti agli istruttori dell’8,75%. Per ogni utente il costo di registrazione annuale al portale è di 10€ e il costo di ogni lezione, fissato per ora a 10 euro, varia a seconda del numero massimo di partecipanti, che al momento, per evitare assembramenti, è di sole quattro persone. Tutti saranno tenuti a seguire le misure di sicurezza nazionali, regionali e comunali. Esiste già un sito su cui è possibile registrarsi per ricevere la App: http://www.dunamisoutdoor.com; pagina

Facebook https://www.facebook.com//dunamisoutdoor e Instagram

https://www.instagram.com/dunamisoutdoor/?hl=it

La Startup è nata da cinque istruttori professionisti e lavoratori dello spettacolo milanesi per rispondere alle nuove esigenze che questa emergenza pone verso l’universo dello sport, del fitness, ma anche della cultura, nell’ottica della Sharing e Green Economy. La mission è allo stesso tempo quella di creare posti di lavoro e offrire un servizio al cittadino per la tutela del suo diritto al benessere e alla salute.