Irina Bogdanova: un legame di vita tra moda e musica

Irina Bogdanova come e quando nasce la Sua passione per la moda?

I.: In realtà sono da sempre legata al mondo dell’arte, la mia passione per la moda, nasce con me. Suono il pianoforte da quando avevo 5 anni, anche se il mio amore per i profili musicali, si è esteso anche ad altri campi, compreso la moda. La musica classica è poesia e sinergicamente si fonde nel magico mondo della moda. La moda mi ha sempre incuriosita ed appassionata, ecco perché quando mi sono trasferita a Milano 3 anni fa, ho scelto d’intraprendere il percorso da stilista. Inoltre Milano per me, era un sogno, la capitale della moda, un susseguirsi di novità legate al mondo fashion, da allora partecipo a diversi eventi, come membro di giuria, come modella, ecc. Un vestito da sera è la mia uniforme di lavoro. Così è nata la mia idea di creare una mia linea di abiti, per una donna che non passa mai inosservata, sia che vada al lavoro che ad un party di Gala.

G.: Nelle Sue creazioni si evidenzia la passione per la semplicità e i tagli trasversali, a cosa si è ispirata in questo caso?

I.: Ho voluto orientarmi sulla comodità. Il Mondo sta cambiando velocemente, e le donne oggi hanno bisogno di essere glamour ma anche comode. Penso sempre alle donne manager o in carriera: credo che una donna possa sentirsi bella la mattina e chic la sera pur indossando lo stesso vestito.

G.: Lo stilista a cui si ispira?

Ho tanti punti di riferimento a riguardo, tra i quali: Valentino e Versace, anche se in modo particolare adoro Denis Simatchev, uno stilista Russo.

G.: A cosa si ispira per creare una collezione?

I.: La vita è in continuo cambiamento, quindi in primis è importante ricordare questo aspetto, dopo di che l’ispirazione può venire da qualsiasi cosa, può provenire dalla creatività… da un’immagine da un episodio quotidiano e da tante altre cose.

Il fatto che sia una musicista mi permette inoltre di percepire i mutamenti con una sensibilità ed un intuito privilegiato, per questo mi ritengo fortunata.

G.: La donna di Irina com’è realmente?

I.: E’ decisamente una donna forte, molto sexy ed impegnata, una donna in carriera, intesa non nel senso primitivo della parola, ma nel senso dinamico della vita.

G.: Si sente sempre più parlare delle influencer, la Sua opinione a riguardo?

I.: Gli influencer cambiano ogni giorno, quindi che dire, non credo che ci sia nulla di attendibile, inoltre penso che tale figura non possa durare nel tempo.

G.: Cosa significa per Lei avere stile?

I.: Sono le principali caratteristiche della propria personalità, che gli altri possono individuare, lo stile va oltre l’apparenza.

G.: I Suoi impegni attuali?

I.: La nuova collezione Primavera-Estate 2020

G.: Progetti futuri?

I.: L’uscita del mio Nuovo Album: CD della musica russa – di Rachmaninoff.