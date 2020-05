Web Reputation : su WhatsApp ora è possibile leggere tutti i messaggi cancellati

non smette di aggiornarsi e di introdurre importanti novità, utili e apprezzate dai tantissimi utenti. Dopo aver introdotto la possibilità di eliminare un messaggio dopo averlo inviato o di decidere che un determinato testo possa autodistruggersi automaticamente dopo breve tempo, ci si domanda come “tornare indietro”.E’ possibile, infatti, riuscire a leggere un messaggio anche se l’autore ha deciso in un secondo momento di cancellarlo dalla chat. Vuoi per un errore di scrittura o un ripensamento, la facoltà di eliminare un testo è decisamente utile, per molti versi. Eppure per i più curiosi potrebbe non essere così: ma c’è una soluzione. La curiosità viene soddisfatta attraverso un semplice trucco: una

A dirlo è il sito Tecnoandroid.it, che indica nella applicazione WAMR la possibilità di leggere anche i messaggi cancellati, “Basta scaricare l’app e tenerla attiva in background” – fanno sapere gli esp