Tutto quello che c’è da sapere su Dario D’Amico, cinema, moda e molto altro

Spread the love











Cosa rappresenta per te fare il modello e l’attore nel sociale?

Il primo poter conoscere luoghi in Italia e all’estro sempre nuovi , lo stare davanti ad obbiettivi di fotografi diversi e’ sempre un emozione e posare per generi diversi dove tiri fuori sempre una tua personalita’ immedisimandoti e vivendo fino in fondo le varie pose e ti senti libero di esprimere il tuo essere anche . Il secondo, un mestiere nel quale si puo’ vivere ed interpretare la vita di altre persone soprattutto vivendo la loro interiorita’ le loro emozioni fino ad interpretarle in modo intenso.

Hai raggiunto tanti obbiettivi qual’e’ quello piu’ significativo per te ?

Si tra questi ricordo la vittoria del premio dandy nella moda sartoriale , aver fatto dei piccoli ruoli per film tedeschi a Berlino ed essere entrato a far parte di una societa’ di produzione oltre oceano come attore e modello ed ho in proggetto con loro alcuni film , un altro importante obbiettivo che ho raggiunto e’ quello di avere un intervista in un importante magazine di moda e cinema inglese , a breve ne saprete di piu’.Tra questi obbiettivi il piu’ significativo e ‘ essere stato considerato per un ruolo in un film all’estero a cui io tenevo molto.

Tra moda e cinema puoi dirci a cosa stai lavorando adesso ?

Sia a livello personale che con le modelle del mio gruppo D.D. PLAY FASHION MODEL a creare collaborazioni con nuovi brand per pubblicita’ ed eventi e per quanto riguarda il cinema a livello personali ho proggetti con l’estero ma che non voglio rivelare nello specifico.

Come nasce la passione per la moda e per il cinema?

Per la moda nasce da un mio senso critico da una mia ricerca dell’eleganza nei dettagli e nello stile e un attrazione forte per il bello. Tutto questo fin da subito e’ diventato voglia di distinguersi . Per quanto riguarda la recitazione nasce dal fatto che quando ero piu’ piccolo mi piaceva improvvisare storie comiche e non o comunque mi piaceva invetare ed improvvisare dei ruoli e fare imitazioni di comici famosi.

Essere felici cercando di mantenere una forte personalita’ anche sotto l’aspetto della bonta’ e dell’altruismo.Rispetto per il prossimo e p